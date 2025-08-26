Titelthema
Mit Training zum Erfolg – Beim Online-Börsenspiel Trader 2025 von Societe Generale
»Mit Training zum Erfolg«, so lautet das Motto des diesjährigen Börsenspiels Trader. Denn Erfolg an der Börse ist wie ein gutes Training – es braucht eine Strategie, Ausdauer, Disziplin, und man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Deshalb können beim Trader Börsenneulinge ohne finanzielles Risiko und spielerisch ihre Handelsstrategie testen. Aber auch für alte Hasen eignet sich das Börsenspiel, um ihr Können zu beweisen.
Bereits zum 23. Mal in Folge findet das Börsenspiel statt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehr als 25.000 Teilnehmern freut sich Société Générale gemeinsam mit BÖRSE ONLINE, Börse Stuttgart, comdirect bank, ntv, onvista sowie Range Rover auf den Trader 2025. Mit einem fiktiven Depot und unter realen Handelsbedingungen sucht das Société Générale-Zertifikateteam acht Wochen lang den Trader 2025.
DER SPIELABLAUF
Jeder Spieler startet mit einem fiktiven Depotwert in Höhe von 100.000 Euro. Ziel ist es, mit dem Handel von Aktien, Optionsscheinen und Zertifikaten am Ende des Spiels den höchsten Depotwert zu erreichen.
Damit der Wettkampf den Charakter eines Spiels behält, stehen jedem Spieler zwei Depots zur Verfügung. So können parallel zwei unterschiedliche Strategien ausprobiert werden. Falls sich das Spiel nicht nach den persönlichen Vorstellungen entwickelt, kann jedes Depot einmal pro Woche auf den Startwert von 100.000 Euro zurückgesetzt werden. Insgesamt dauert das Börsenspiel acht Wochen. Mitspieler haben beim Trader 2025 nicht nur die Möglichkeit, auf positive Kursentwicklungen zu setzen, denn es stehen nicht nur Aktien zur Verfügung, sondern auch Optionsscheine und Zertifikate, mit denen Anleger auch von fallenden Aktienkursen profitieren können.
DIE PREISE
Wer am Ende der acht Spielwochen die Nase vorn hat, gewinnt den Luxus-SUV aus dem Hause Range Rover: einen Range Rover Evoque. Mit dem Plug-in-Hybrid erleben Sie umweltfreundlichen Luxus und modernste Technologie.
Aber nicht nur der Gesamtsieger darf sich freuen. Neben dem Hauptpreis winken den erfolgreichsten Spielern achtmal 2.222 Euro. Die gewinnen diejenigen Trader, die jeweils innerhalb einer Woche die beste Performance unter allen Teilnehmern erreichen.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Preis für die beste Tagesperformance. Vergleichbar mit der schnellsten Rennrunde im Motorsport erhält der Spieler, der während der achtwöchigen Spielphase die höchste prozentuale Wertentwicklung innerhalb eines Tages erzielt, einen Samsung QLED 8k Smart TV 75 Zoll.
Die Chance für alle: Selbst wenn Sie nicht auf den vorderen Plätzen liegen – mitspielen lohnt sich bis zum Ende des Spiels. So werden unter allen aktiven Spielern insgesamt acht Apple iPhones 16 verlost.
DIE SPIELREGELN
Wie bei jedem Spiel gibt es auch beim Trader 2025 Regeln, an die sich alle Teilnehmer halten müssen. Klare Vereinbarungen und verbindliche Spielregeln dienen der Orientierung und sorgen für eine faire Spielbasis. Und wenn sich alle Mitspieler daran halten, ist keiner im Vor- oder Nachteil. Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Regeln kurz vor:
Spielstart
Als Spieler starten Sie unmittelbar nach einer erfolgreichen Anmeldung mit 100.000 Euro Spielgeld pro Depot und zwei leeren Spieldepots. Pro Teilnehmer sind somit zwei Depots erlaubt. Ab der ersten Anmeldung werden alle Transaktionen gewertet. Ihr aktueller Rang wird jeweils am folgenden Tag angezeigt, da die Depots über Nacht ausgewertet werden.
Falls sich das Spiel nicht nach Ihren Vorstellungen entwickelt, können Sie pro Woche in den Einstellungen den Spielstand Ihrer beiden Depots einmal löschen und mit dem Startwert von 100.000 Euro neu starten. Dabei werden alle bisherigen Spieldaten gelöscht und Sie werden (für das gelöschte Depot) wie ein neuer Spieler behandelt.
Anmeldung
Bei der Neuanmeldung zum Börsenspiel geben Sie einen frei wählbaren Benutzernamen und ein Passwort ein. Société Générale behält sich vor, Benutzernamen nicht zu akzeptieren bzw. zu löschen. Dies gilt beispielsweise für Benutzernamen, die beleidigend erscheinen oder eine rassistische Gesinnung zum Ausdruck bringen. Mit dem Benutzernamen können Sie sich später in das Spiel einloggen. Bitte beachten Sie, dass pro Spieler nur ein Benutzername erlaubt ist. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre.
Handelbare Werte
- Aktien: Das Börsenspiel erlaubt das Handeln aller am Börsenplatz Stuttgart gelisteten Aktien mit einem Kurs zum Kaufzeitpunkt von mindestens 1,00 Euro.
- Derivate: Zusätzlich können alle Derivate, wie zum Beispiel Index- Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate, Faktor-Optionsscheine, ETC/ETN, Turbo-Optionsscheine und Optionsscheine gehandelt werden, die von Société Générale emittiert werden und an der Börse Stuttgart gelistet sind.
- Neuemissionen können spätestens einen Tag nach Emission gehandelt werden.
Nicht handelbar sind alle Derivate, für die Stückzinsen berechnet werden, wie zum Beispiel Aktienanleihen.
Handel
- 20-Prozent-Regel und 20.000-Euro-Regel: Pro Wertpapier dürfen nur maximal 20 Prozent des Depotwerts ausgegeben werden. Es gilt zusätzlich eine Begrenzung für gehebelte Derivate: Sie beträgt ebenfalls 20 Prozent des Depotvolumens bzw. maximal 20.000 Euro. Die 20-Prozent-Regel und die 20.000-Euro-Regel beziehen sich immer auf den Kaufzeitpunkt. Zur Berechnung wird bei Derivaten der Briefkurs und bei Aktien der gehandelte Kurs des zu kaufenden Produkts zugrunde gelegt.
- 20.000-Stück-Regel: Um möglichst realistische Bedingungen zu simulieren, gilt zusätzlich eine Begrenzung von 20.000 Stück für gehebelte Derivate (Optionsscheine, Turbo-Optionsscheine und Faktor-Optionsscheine). Sollte die Order, zum Beispiel aufgrund einer Limitierung, nicht direkt ausgeführt werden können und ist die Regelkonformität zum Zeitpunkt der Ausführung nicht mehr gegeben, so wird die Order entsprechend gekürzt.
- Anzahl der Kauforders pro Tag: Pro Spieltag können maximal 20 Kauforders für jedes Depot aufgegeben werden. Die Anzahl der Verkäufe ist unbegrenzt.
- Haltefrist: Für jeden getätigten Kauf besteht eine Haltefrist von 5 Minuten. Erst nach Ablauf dieser Haltefrist kann die soeben gekaufte Position wieder verkauft werden. Verkauf-Orders, darunter auch Limitorders, können zwar direkt nach dem Kauf platziert werden, aktivieren sich aber erst nach 5 Minuten und werden auch erst dann zu aktuellen Kursen ausgeführt.
- Orderabwicklung: Für die Ausführung der Orders werden Echtzeit-Kursinformationen zugrunde gelegt. Für die Orderabwicklung der an der Börse Stuttgart notierten Aktien und Derivate wird eine unlimitierte Order sofort zur aktuellen Geld-/Brief-Notierung des Papiers ausgeführt.
- Limitorders: Im Börsenspiel sind folgende Limitorders für den Handel mit Aktien und Derivaten vorgesehen: Unlimitierte Order (Kauf billigst/Verkauf bestens), Limitorder (Kauf/Verkauf), Stop-Loss-Order (Verkauf) und Stop-Loss-Limitorder (Verkauf).
- Handelszeiten: Ein Handel im Börsenspiel ist nur während der Börsenöffnungszeiten von 8.00 bis 22.00 Uhr möglich. Ein außerbörslicher Handel ist im Börsenspiel nicht möglich. Für die Orderausführung werden nur Kurse herangezogen, die während der Handelszeiten des jeweils aktuellen Tages entstehen.
- Ordergültigkeit: Im Börsenspiel aufgegebene Orders sind entweder als »tagesgültige Order« oder mit Gültigkeit von sieben Tagen aufzugeben. Tagesgültige Orders werden über Nacht gelöscht. Siebentägige Orders verfallen entsprechend sieben Kalendertage nach Aufgabe.
- Orderlöschung: Im Orderbuch werden alle noch nicht ausgeführten Aufträge angezeigt. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge für Derivate können erst nach der ersten Orderüberprüfung gestrichen werden.
- Unregelmäßigkeiten bei der Orderausführung: Sofern es zu Unregelmäßigkeiten bei der Orderausführung kommt oder gekommen ist, behält sich die Spielleitung vor, im Nachhinein Orderausführungen zu korrigieren oder zu streichen.
Transaktionskosten
Bei der Berechnung der Transaktionskosten im Spiel wird vereinfachend eine Pauschalgebühr zugrunde gelegt:
- Aktien: Für Aktienorders wird vereinfachend ein Standardtarif von 10,00 Euro pro Ausführung zugrunde gelegt.
- Derivate: Für Derivate wird eine Pauschalgebühr von 3,90 Euro pro Ausführung zugrunde gelegt.
Depot
- Depotbewertung: Bei der Ermittlung des jeweiligen Wochensiegers wird jedes Wertpapier sowohl bei der Errechnung des anfänglichen als auch des finalen Depotwerts mit mindestens 0,001 Euro angesetzt. Ist kein letzter Geldkurs verfügbar, wird zur Bewertung der letzte gehandelte Kurs herangezogen.
- Kapitalmaßnahmen: Kapitalmaßnahmen werden grundsätzlich berücksichtigt, jedoch kann es vereinzelt zu einer verspäteten Berücksichtigung im Spieldepot kommen, da Kapitalmaßnahmen manuell in das Spiel eingepflegt werden. Je nach Art der Kapitalmaßnahme behält sich das Trader 2025-Team vor, einen Barausgleich durchzuführen.
- Fälligkeiten und Knock-Outs: Fällige und ausgeknockte Produkte werden innerhalb von zwei Bankarbeitstagen ausgebucht und der Gegenwert wird dem Barbestand des Depots gutgeschrieben.
Messen Sie sich in Ihrer eigenen Spielgruppe!
Jeder Spielteilnehmer hat die Möglichkeit, eine Spielgruppe einzurichten. Hierzu können bis zu 20 Teilnehmer eingeladen werden. Für jede Spielgruppe wird eine separate Rangliste geführt, sodass die Teilnehmer des Trader 2025 nicht nur in der Gesamtrangliste geführt werden, sondern zusätzlich in einer Rangliste der beigetretenen Spielgruppe.
Worauf warten Sie noch? Gründen Sie Ihre eigene Gruppe, laden Sie Ihre Freunde, Kollegen oder Ihren Sportverein ein und zeigen Sie, dass Sie der beste Trader sind!
Entdecken Sie auch die Spielgruppen von Börse Online, Börse Stuttgart, comdirect, finanzen.net, getquin, Goldesel, Heiko Thieme Club, IK Invest, onvista, René will Rendite, Stock3 und Techaktien, bei denen es zusätzlich attraktive Gewinne gibt, wie zum Beispiel iPhones, eine PlayStation®5 Pro oder ein Aktienpaket.
Hier erfahren Sie mehr:
Auswertung
Die Ranglisten werden über Nacht ausgewertet und aktualisiert. Sie werden anhand der absoluten Entwicklung der Gesamtwerte der Depots ermittelt. Hierzu zählen die aktuellen Werte der einzelnen Positionen im Depot sowie der Barbestand. Gewinne müssen nicht durch Verkäufe realisiert werden, um in der Rangliste Berücksichtigung zu finden. Maßgeblich für einen Wochensieg ist nicht der absolute Wertzuwachs in der vergangenen Spielwoche, sondern die prozentuale Wochenperformance. Die Wochengewinner werden anhand der Rangliste bestimmt, die in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt wird. Diese automatisch generierte Rangliste wird einer Endprüfung unterzogen, sodass der offizielle Gewinner später bekannt gegeben werden kann. Am Montag beginnt jeweils eine neue Spielwoche.
Die Gewinner der vergangenen Woche haben die gleichen Chancen wie alle anderen auch. Obwohl sie (absolut gesehen) mehr Mittel im Depot haben, müssen sie sich für das neue Wochenspiel genauso anstrengen wie alle anderen auch, um wieder zu den Siegern zu gehören. Gesamtsieger wird der Spieler, dessen Depot am Ende des Spiels den absolut größten Wert aufweist. Jeder Spieler hat zwei Ränge, die im jeweiligen Depot angezeigt werden. Dies sind zum einen der Wochenrang und zum anderen der Gesamtrang. In der Rangliste werden beide Depots des Spielers berücksichtigt.
Zusätzlich wird am Ende des Spiels der Teilnehmer mit der besten Tagesperformance ausgezeichnet. Die Tagesperformance wird anhand der prozentualen Wertentwicklung des Depots zwischen dem Endstand des Vortags des jeweiligen Bewertungstags und dem Endstand des Bewertungstags ermittelt. Maßgeblich ist die beste Tagesperformance während der gesamten Spieldauer von acht Wochen.
Missbrauch
Teilnehmer, die durch manipulatives Verhalten gegen diese Spielregeln verstoßen, sich unerlaubter Hilfsmittel (zum Beispiel automatisierte Handelssysteme) bedienen oder sich durch anderweitige Manipulation Vorteile verschaffen, können von der weiteren Teilnahme am Trader 2025 ohne vorherige Anhörung oder Rücksprache ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt, sofern ein begründeter Verdacht für das Vorliegen einer der vorgenannten Handlungen besteht. Hat der Teilnehmer aufgrund eines manipulativen Verhaltens einen Wochen- oder Hauptgewinn erzielt, besteht keine Gewinnberechtigung des Spielers. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ein manipulatives Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn ein Teilnehmer eine Vielzahl von Handelstransaktionen tätigt, die darauf ausgerichtet sind, das Depotvolumen zu verringern, um den prozentualen Anteil einer Einzelposition am Depotvolumen über die im vorgenannten Abschnitt »Handel« dargestellte 20-Prozent-Regel hinaus zu steigern. Hinweise, dass ein Teilnehmer mit mehreren Benutzernamen am Trader 2025 teilnimmt, führen zum sofortigen Spielausschluss. Sollte ein Teilnehmer vom Börsenspiel ausgeschlossen werden, verliert der Teilnehmer seinen Anspruch auf die Aushändigung des Gewinns.
Gewinnberechtigung
Um gewinnberechtigt zu sein, muss der Spielteilnehmer vor der Aufgabe der ersten Order seinen vollständigen Namen sowie seine Anschrift im Profil vervollständigen. Sollte vor der ersten Orderaufgabe das Profil eines Spielers nicht vollständig ausgefüllt sein, wird dem Teilnehmer ein separater Hinweis vor der ersten Orderaufgabe eingeblendet. Auf dieser Hinweisseite kann der Spielteilnehmer auch entscheiden, dass er ohne die Angabe seiner Adressdaten spielen möchte, und verzichtet für diesen Fall explizit auf die Gewinnberechtigung. Diese Entscheidung ist bindend und kann im Nachhinein nicht widerrufen werden.
Die vollständigen und für die Teilnahme maßgeblichen Spielregeln und Teilnahmebedingungen stehen im Internet unter www.trader-boersenspiel.de zur Verfügung.
Das Börsenspiel immer dabei: mit der Trader-App
Zusätzlich zur mobil optimierten Spieloberfläche gibt es eine kostenlose App, mit der Sie alle Funktionen des Börsenspiels nutzen können. Geben Sie Ihre Orders bequem von unterwegs aus ein oder checken Sie die Rangliste. Mit der Trader 2025-App haben Sie das Börsenspiel immer dabei. Jetzt runterladen im App-Store oder Google-Play-Store.
Noch schneller zur App: Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen.
Das Société Générale-Zertifikateteam wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und Spaß beim Trader 2025!
Die Partner
BÖRSE ONLINE
BÖRSE ONLINE zählt zu den ältesten Finanzmagazinen in Deutschland und richtet sich an selbst entscheidende, kapitalmarktaffine Privatanleger sowie an institutionelle Leser in Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltungen und Kapitalanlagegesellschaften. Seit 1987 unterstützt das Magazin seine Leser Woche für Woche bei ihren Anlageentscheidungen. Im Zentrum der Berichterstattung stehen der deutsche Aktienmarkt mit seinen Blue Chips aus dem DAX sowie Werte aus der zweiten und dritten Reihe. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Experteninterviews, Anlageideen, ausführliche Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik sowie erfolgreiche Handelsstrategien und Trading-Modelle.
Börse Stuttgart
Von 7.30 bis 22.00 Uhr schlägt im Handelssaal das Herz der Börse Stuttgart. Rund 60 Handelsexperten verarbeiten hier – unterstützt von speziellen IT-Systemen – die Aufträge der Anleger. Hier können Investoren Aktien, Anleihen, ETPs, Fonds, Anlage- und Hebelprodukte handeln – mit höchster Ausführungsqualität und zum besten am Markt verfügbaren Preis. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich- rechtlichen Börse. Darüber hinaus steht eine breite Palette an Informations- und Bildungsangeboten zur Verfügung. Im kostenfreien Anlegerclub der Börse Stuttgart haben Mitglieder zudem Zugang zu exklusiven Onlineseminaren sowie weiteren Specials und Vorteilsangeboten rund um die Börse.
comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen zu können, einfach und sicher zugleich: Dafür steht comdirect – eine Marke der Commerzbank AG. Mit vielen digitalen Informationsangeboten und den richtigen Tools begleitet comdirect ihre Kundinnen und Kunden, damit sie eigenständig Finanzentscheidungen treffen können. Als digitale Hauptbank ist comdirect 24/7 an 365 Tagen über ihre digitalen Kanäle persönlich für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar. Und als Leistungsbroker bietet comdirect einfache Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren – immer und überall verfügbar, passend zur jeweiligen Lebenssituation und abgestimmt auf den persönlichen Bedarf und die jeweilige Risikoneigung.
ntv
ntv ist Deutschlands erster Nachrichtensender. Seit November 1992 bietet er den Zuschauern rund um die Uhr das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Charakteristisch für das ntv-Programm sind sein besonders hoher Live-Anteil und sein Breaking-News-Charakter. Wann immer irgendwo in der Welt etwas Wichtiges passiert – ntv berichtet sofort, schnell und zuverlässig. Täglich bietet ntv topaktuelle Börsennews, Unternehmensnachrichten und Verbraucherthemen – solide recherchiert, verständlich aufbereitet und kompetent präsentiert.
onvista
Die Börsenplattform onvista ist der Ort, an dem Anleger all ihre Investments zentral verwalten, analysieren und optimieren können. Ob Depot, Giro- oder Festgeld – mit der Portfolio-Funktion lassen sich verschiedenste Broker und Banken sicher und in wenigen Minuten verbinden. So können Sie all Ihre Assets auf einen Blick tracken, zukünftige Erträge planen und Ihre Performance mit Benchmarks wie dem DAX vergleichen. Der Handel ist über ausgewählte Broker ebenfalls direkt auf onvista.de und in den zugehörigen Apps möglich – ohne Wechsel zum Broker. Außerdem bietet onvista umfassende Orientierung zum globalen Börsengeschehen und liefert Trading-Inspirationen durch Expertenanalysen. Direkt umsetzbare, konkrete Handelsideen via E-Mail-Alerting liefert der onvista Börsendienst »Chartzeit« mit Börsenprofi Martin Goersch. Im Mittelpunkt steht eine verlässliche Einordnung auf Basis von Fundamentaldaten und Konjunkturindikatoren für fundierte Kauf und Verkaufsentscheidungen.
Range Rover
Sucht man nach Gründen für die Beliebtheit von Range Rover, stößt man unweigerlich auf die spannende Modellpalette. Als einer der Bestseller im Land Rover-Programm brilliert seit mehreren Jahren der Trendsetter Range Rover Evoque im Portfolio. Nach dem herausragenden Erfolg der ersten Generation des kompakten Premium-SUV brilliert auch die zweite Evoque-Auflage auf den weltweiten Märkten – durch und durch ein Range Rover, der dabei mit modernem puristischem Evoque-Design und einer Fülle hochentwickelter Technologien überzeugt.