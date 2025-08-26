Ausgehend vom Corona-Kurseinbruch (März 2020; bei 16.358 Punkten) etablierte der Index einen neuen Haussetrend, wobei die zentrale fünfjährige Haussetrendlinie jetzt bei 38.200 Punkten angekommen ist. Auch innerhalb dieser Hausse hat sich wieder das klassische Wechselspiel herausgebildet (mittelfristige Hausseschübe; mehrjährige Seitwärtspendelbewegungen). Nach dem Erreichen neuer Allzeithochs (bei 42.426 Punkten; Juli 2024) war der Index vor dem Hintergrund der mittelfristig überkauften Lage erneut in eine Seitwärtspendelbewegung hineingelaufen. Sie wurde allerdings von zwei kräftigen, kurzfristigen Kurseinbrüchen (August 2024 wegen der veränderten Geldpolitik der Bank of Japan; April 2025 wegen der neuen US-Importzollpolitik) räumlich vergrößert. Die breite Spanne weist damit eine gestaffelte Unterstützungszone von 30.600 bis 31.156 Punkten und eine gestaffelte Widerstandszone von 41.088 bis 42.426 Punkten auf. Diese gesamte Seitwärtspendelbewegung hat einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Zusätzlich hat sich eine Kernhandelsspanne im Umfeld der fast waagerecht laufenden 200-Tage-Linie mit der Unterstützung um 35.000 Punkte und der gestaffelten Widerstandszone ergeben (41.088 bis 42.426 Punkte). Als Teil des Risikomanagements sollte der Nikkei 225 knapp unter 35.000 Punkten einen strategischen Sicherungsstopp erhalten. Der eher tradingorientierte Sicherungsstopp sollte leicht unterhalb der Haussetrendlinie bei 38.200 Punkten liegen. Derzeit arbeitet der Nikkei 225 an einem neuen Investmentkaufsignal (bedeutet Sprung über die gestaffelte Widerstandszone) und an der Etablierung eines neuen Hausseschubs. Hierbei deutet die technische Gesamtlage ein neues mittelfristiges Etappenziel im Bereich von 46.000 bis 47.000 Punkten an.