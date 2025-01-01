»Mit Training zum Erfolg«, so lautet das Motto des diesjährigen Börsenspiels Trader. Denn Erfolg an der Börse ist wie ein gutes Training – es braucht eine Strategie, Ausdauer, Disziplin, und man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Deshalb können beim Trader Börsenneulinge ohne finanzielles Risiko und spielerisch ihre Handelsstrategie testen. Aber auch für alte Hasen eignet sich das …

JETZT LESEN