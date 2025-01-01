Titelthema

Börsenspiel Trader 2025: Mit Training zum Erfolg

»Mit Training zum Erfolg«, so lautet das Motto des diesjährigen Börsenspiels Trader. Denn Erfolg an der Börse ist wie ein gutes Training – es braucht eine Strategie, Ausdauer, Disziplin, und man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Deshalb können beim Trader Börsenneulinge ohne finanzielles Risiko und spielerisch ihre Handelsstrategie testen. Aber auch für alte Hasen eignet sich das …

JETZT LESEN

Aktuelles

Anlegertag in Düsseldorf in der Classic Remise

Die Herbstsaison der Börsentage startet in diesem Jahr in Düsseldorf in der Classic Remise. Zwischen den sehenswerten Oldtimern wird sich …

JETZT LESEN

Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future

In der jüngsten Berichtssaison haben die US-Konzerne überwiegend positive Resultate geliefert. Zu den Highlights zählte Apple. Der iPhone-Hersteller konnte …

JETZT LESEN

Einzelaktie

Palo Alto Networks – IT-Sicherheitsplattformen der nächsten Generation

Palo Alto Networks, als ein Markt- und Innovationsführer für IT-Sicherheitslösungen (Firewalls, IT- Netzwerk- und Cloud-Sicherheit) für Unternehmenskunden, ist unseres Erachtens sehr gut positioniert, um vom weiterhin sehr dynamischen Wachstum des Marktes für Cybersicherheit überproportional zu …

JETZT LESEN

Marktbericht

Apple sorgt für ein Highlight

In der jüngsten Berichtssaison haben die US-Konzerne überwiegend positive Resultate geliefert. Zu den Highlights zählte Apple. Der iPhone-Hersteller konnte …

JETZT LESEN

Rohstoffe

Der unrealistischste Deal aller Zeiten?

Die EU-Kommission und die US-Führung haben Ende Juli eine Einigung in den Handelsgesprächen verkündet …

JETZT LESEN

INTERVIEW

Oliver Baron, Experte für Anlage­ strategien: Findet eine KI die beste DAX-Strategie?

Jetzt lesen

INTERVIEW

Oliver Baron, Experte für Anlage­ strategien: Findet eine KI die beste DAX-Strategie?

JETZT LESEN

Aktien & Indizes

Politische Trends sorgen für Kursfantasie

Wir halten den DAX dank politischer Trends für ein attraktives Investment: Die deutsche Fiskalpolitik ist expansiv, die Verteidigungsausgaben in Europa …

JETZT LESEN

Währungen

Euro/US-Dollar – das soll es nicht gewesen sein

Der Euro/US-Dollar-Kurs erreichte Anfang Juli mit knapp über 1,18 das höchste Niveau seit vier Jahren. Das ist im Wesentlichen einer US-Dollar-Schwäche und weniger einem …

JETZT LESEN

Wissen

Chartformationen, Teil 3 – Ansteigendes und fallendes Dreieck

Dreiecke kommen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Technischen Analyse in mehreren Variationen vor. ­ Häufig werden …

JETZT LESEN

Ausübungsmethoden: Europäisch versus amerikanisch

Stöbert man in den Büchern oder Broschüren, die sich mit Optionsscheinen beschäftigen, stößt man oft auf Begriffe wie europäische bzw. amerikanische …

JETZT LESEN

WEBINAR

Viertes Quartal voraus – bei welchen Aktien könnte es noch Kurspotenzial geben?

Jetzt lesen

WEBINAR

Viertes Quartal voraus – bei welchen Aktien könnte es noch Kurspotenzial geben?

Neben den kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten sich auch die jüngsten Quartalszahlen sehr uneinheitlich. Während einige Aktien erhebliche Kursverluste hinnehmen mussten, konnten …

JETZT LESEN

TECHNISCHE ANALYSE

Nikkei 225: Neuer Hausseschub

Der japanische Nikkei 225, ein preisgewichteter Kursindex ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen und Bezugsrechten, umfasst …

JETZT LESEN

Fresenius: Technisches Etappenziel anheben

Die heutige Fresenius SE & Co. KGaA ist ein Gesundheits- und Medizin- technikunternehmen. Im März 2009 gelang – damals noch den Vorzugsaktien des …

JETZT LESEN

Investments

Alle auf einen Blick – Themen-, Partizipations-Zertifikate und ETCs von Societe Generale

Die deutsche Bundesregierung hat im März 2025 ein Infrastrukturpaket beschlossen. Doch was bedeutet das für den Konjunktur- und Finanzmarktausblick in Deutschland? Experten prognostizieren, dass das deutsche Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren infolge der geplanten Maßnahmen, einschließlich der zusätzlichen Ausgaben …

JETZT LESEN