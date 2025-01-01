Titelthema
Börsenspiel Trader 2025: Mit Training zum Erfolg
»Mit Training zum Erfolg«, so lautet das Motto des diesjährigen Börsenspiels Trader. Denn Erfolg an der Börse ist wie ein gutes Training – es braucht eine Strategie, Ausdauer, Disziplin, und man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Deshalb können beim Trader Börsenneulinge ohne finanzielles Risiko und spielerisch ihre Handelsstrategie testen. Aber auch für alte Hasen eignet sich das …
Aktuelles
Anlegertag in Düsseldorf in der Classic Remise
Die Herbstsaison der Börsentage startet in diesem Jahr in Düsseldorf in der Classic Remise. Zwischen den sehenswerten Oldtimern wird sich …
Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future
In der jüngsten Berichtssaison haben die US-Konzerne überwiegend positive Resultate geliefert. Zu den Highlights zählte Apple. Der iPhone-Hersteller konnte …
Einzelaktie
Palo Alto Networks – IT-Sicherheitsplattformen der nächsten Generation
Palo Alto Networks, als ein Markt- und Innovationsführer für IT-Sicherheitslösungen (Firewalls, IT- Netzwerk- und Cloud-Sicherheit) für Unternehmenskunden, ist unseres Erachtens sehr gut positioniert, um vom weiterhin sehr dynamischen Wachstum des Marktes für Cybersicherheit überproportional zu …
Marktbericht
Apple sorgt für ein Highlight
Rohstoffe
Der unrealistischste Deal aller Zeiten?
Die EU-Kommission und die US-Führung haben Ende Juli eine Einigung in den Handelsgesprächen verkündet …
Aktien & Indizes
Politische Trends sorgen für Kursfantasie
Wir halten den DAX dank politischer Trends für ein attraktives Investment: Die deutsche Fiskalpolitik ist expansiv, die Verteidigungsausgaben in Europa …
Währungen
Euro/US-Dollar – das soll es nicht gewesen sein
Der Euro/US-Dollar-Kurs erreichte Anfang Juli mit knapp über 1,18 das höchste Niveau seit vier Jahren. Das ist im Wesentlichen einer US-Dollar-Schwäche und weniger einem …
Wissen
Chartformationen, Teil 3 – Ansteigendes und fallendes Dreieck
Dreiecke kommen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Technischen Analyse in mehreren Variationen vor. Häufig werden …
Ausübungsmethoden: Europäisch versus amerikanisch
Stöbert man in den Büchern oder Broschüren, die sich mit Optionsscheinen beschäftigen, stößt man oft auf Begriffe wie europäische bzw. amerikanische …
TECHNISCHE ANALYSE
Nikkei 225: Neuer Hausseschub
Der japanische Nikkei 225, ein preisgewichteter Kursindex ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen und Bezugsrechten, umfasst …
Fresenius: Technisches Etappenziel anheben
Die heutige Fresenius SE & Co. KGaA ist ein Gesundheits- und Medizin- technikunternehmen. Im März 2009 gelang – damals noch den Vorzugsaktien des …
Investments
Alle auf einen Blick – Themen-, Partizipations-Zertifikate und ETCs von Societe Generale
Die deutsche Bundesregierung hat im März 2025 ein Infrastrukturpaket beschlossen. Doch was bedeutet das für den Konjunktur- und Finanzmarktausblick in Deutschland? Experten prognostizieren, dass das deutsche Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren infolge der geplanten Maßnahmen, einschließlich der zusätzlichen Ausgaben …