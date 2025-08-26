Politische Trends sorgen für Kursfantasie

Wir halten den DAX dank politischer Trends für ein attraktives Investment: Die deutsche Fiskalpolitik ist expansiv, die Verteidigungsausgaben in Europa steigen, und es kommt hoffentlich bald zu einem Waffenstillstand in der Ukraine. Doch Investoren sollten weiterhin vor allem in schwächeren Marktphasen Positionen aufstocken, denn der DAX ist bereits hoch bewertet, die DAX-Unternehmensgewinne laufen immer noch nur seitwärts, und die US-Konjunktur könnte zumindest kurzzeitig enttäuschen.

Seit mehreren Monaten bewegt sich der DAX unter größeren Schwankungen seitwärts im Bereich der Marke von 24.400 Indexpunkten. Vor allem politische Trends wie die sehr expansive Fiskalpolitik in Deutschland und die deutlich wachsenden Verteidigungsausgaben in Europa haben dem deutschen Aktienmarkt zuletzt immer wieder unter die Arme gegriffen. Und Mitte August gab die Hoffnung, dass mit einem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg in Reichweite rücken könnte, dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind. Mit einem hoffentlich bald möglichen Kriegsende in der Ukraine würde ein großer Unsicherheitsfaktor für die Aktienmärkte wegfallen. Zudem dürfte eine Reihe von Unternehmen auch am deutschen Aktienmarkt von einem anstehenden Wiederaufbau in der Ukraine profitieren.