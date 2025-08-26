Palo Alto Networks – IT-Sicherheitsplattformen der nächsten Generation

Palo Alto Networks (im weiteren Palo Alto), als ein Markt- und Innovationsführer für IT-Sicherheitslösungen (Firewalls, IT-Netzwerk- und Cloud-Sicherheit) für Unternehmenskunden, ist unseres Erachtens sehr gut positioniert, um vom weiterhin sehr dynamischen Wachstum des Marktes für Cybersicherheit überproportional zu profitieren.

Die strukturelle Verlagerung von Applikationen, Prozessen und Daten in die Cloud führt nicht nur zu neuen Gefährdungsszenarien, sondern vergrößert auch die Angriffsflächen der IT-Infrastruktur von Unternehmen. Der zunehmende Anteil der Software-/Servicesumsätze und das dynamische Wachstum der IT-Sicherheitsplattform legen die Basis für eine kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität. Wir attestieren dem Titel mittelfristig ein sehr attraktives Chance-Risiko-Potenzial.