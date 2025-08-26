Die Unabhängigkeit der Fed beginnt zu bröckeln

Nicht nur die Zolldrohungen des US-Oberhauptes, auch seine Angriffe auf die US-Notenbank, bzw. in erster Linie auf Fed-Chair Jerome Powell, nimmt der Markt momentan gelassen auf. Hierfür dürfte die sogenannte TACO-Annahme (»Trump Always Chickens Out«) verantwortlich sein. Immerhin hatte Trump schon einmal im April und Mitte Juli erneut einen Rückzieher gemacht, nachdem der US-Dollar massiv unter Druck geraten war. Grund waren Gerüchte, er wolle Powell frühzeitig seines Amtes entheben. Trump hat jegliche Pläne dieser Art dementiert. Seine Angriffe gegen den Fed-Chair haben sich dennoch intensiviert. Mittlerweile bezieht sich seine Kritik nicht mehr nur alleine auf die Geldpolitik, die seiner Ansicht nach nicht locker genug ist, sondern auch auf angeblich übermäßige Renovierungskosten des Fed-Hauptsitzes in Washington. Trump hat bereits durchklingen lassen, dass er Powell in diesem Zusammenhang wegen Betrugs entlassen könnte. Zuletzt hat er sogar in Aussicht gestellt, eine Anklage gegen Powell zuzulassen. Den Weg zu einem solchen Schritt hat er also schon geebnet.