Der unrealistischste Deal aller Zeiten?

Die EU-Kommission und die US-Führung haben Ende Juli eine Einigung in den Handelsgesprächen verkündet. Demnach stimmt die EU einem Importzoll in Höhe von 15 Prozent auf ihre Einfuhren in die USA zu. Weiterhin hat sie sich dazu verpflichtet, US-Energiegüter im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präzisierte laut Zeitungsberichten, diese Käufe sollten binnen drei Jahren bzw. bis zum Ende der Amtszeit Donald Trumps erfolgen.

Das würde also Importen in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr entsprechen bzw. rund 21 Milliarden pro Monat. Eurostat-Daten zufolge hat die EU im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt durchschnittlich 31,8 Milliarden Euro pro Monat an Energiegütern importiert, was in etwa dem gleichen Niveau des ersten Quartals des Vorjahres entsprach (siehe Grafik 1). Dies geht aber einher mit einer geringeren Menge an Importen, bei gleichzeitig etwas höheren Preisen. Der Anteil der Einfuhren, die auf die USA entfielen, lag im ersten Quartal bei 17,8 Milliarden Euro bzw. umgerechnet etwa 7 Milliarden US-Dollar im Monat – weit entfernt von den benötigten 21 Milliarden US-Dollar. Es ist daher stark zu bezweifeln, dass die EU die versprochenen Käufe wird erfüllen können.