Apple sorgt für ein Highlight

In der jüngsten Berichtssaison haben die US-Konzerne überwiegend positive Resultate geliefert. Zu den Highlights zählte Apple. Der iPhone-Hersteller konnte sowohl die eigenen Erwartungen als auch diejenigen der Wall Street übertreffen. Wenige Tage nach den positiven News drehte die Apple-Aktie dynamisch nach oben. Auf diese Weise hat das Wall Street-Schwergewicht einen kurzfristigen Abwärtstrend hinter sich gelassen.

Die Unternehmen aus den USA kommen erstaunlich gut mit der turbulenten Handelspolitik zurecht. Per 8. August hatten 90 Prozent der im S&P 500 enthaltenen Konzerne ihre Zwischenberichte für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Davon konnten laut FactSet 81 Prozent die durchschnittlichen Analystenerwartungen beim Gewinn übertreffen. In Summe meldeten die Indexmitglieder laut einer Auswertung des Datendienstleisters ein Gewinnwachstum von 11,8 Prozent – was bedeutet, dass die US-Börsenkonzerne ihre Ergebnisse das dritte Quartal in Folge prozentual zweistellig gesteigert haben.