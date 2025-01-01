Liebe Leser,

»Mit Training zum Erfolg« – unter diesem Motto startet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal unser beliebtes Börsenspiel Trader. Denn wie im echten Leben gilt auch an der Börse: Nur wer übt und Erfahrungen sammelt, wird langfristig erfolgreich. Das Börsenspiel bietet genau diese Möglichkeit, ohne eigenes Geld einzusetzen, auf einer realitätsnahen Plattform zu trainieren und erste Schritte im Börsenhandel zu machen.

Aber auch für Fortgeschrittene ist das Spiel mehr als interessant – hier können sie verschiedene Strategien ausprobieren, ihr Wissen vertiefen und ihre Handelskompetenzen weiterentwickeln. Das Spiel startet am 1. September und läuft über acht Wochen – genug Zeit, um sich intensiv mit den Märkten auseinanderzusetzen und die eigenen Fähigkeiten zu testen.

Auch in diesem Jahr freuen wir uns, mit Börse Online, Börse Stuttgart, comdirect, ntv, onvista und Range Rover zahlreiche renommierte Partner dabei zu haben. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch einiges: Auf den besten Teilnehmer wartet ein Range Rover Evoque im Wert von rund 65.000 Euro. Daneben gibt es achtmal 2.222 Euro, acht iPhone 16 sowie einen Samsung Smart-TV mit 75 Zoll. Aber der wichtigste Gewinn sind die vielen Erfahrungen, die man über die Spielzeit sammelt und die einem auch im echten Leben bei Investments helfen können.

Melden Sie sich gleich unter www.trader-boersenspiel.de an. Eine Anmeldung ist auch nach Spielstart jederzeit möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!