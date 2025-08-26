Aktuelles
Meistgehandelte Anlage- und Hebelprodukte
Die Märkte lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Trotz geopolitischer Krisenherde und Unsicherheiten, die von Donald Trumps Zollpolitik ausgehen, zeigt die Tendenz bei den meisten Indizes nach oben. Die US-amerikanischen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 konnten jüngst sogar neue Allzeithochs markieren.
Basiswerte
Rang
Land/ Region
Basiswert
1
US
Nasdaq 100
2
DE
DAX
3
US
Gold
4
US
NVIDIA
5
DE
Rheinmetall
6
US
Tesla
7
US
Dow Jones Industrial
8
DE
Deutsche Bank
9
EU
EURO STOXX 50
10
US
Silber
11
DE
Commerzbank
12
DE
SAP
13
DE
BASF
14
US
Microsoft
15
US
Meta Platforms
Stand: 15. August 2025; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 16. Juli 2025 bis 15. August 2025
“Tech is back! Der KI-Hype geht weiter. Das schlägt sich auch in den meistgehandelten Basiswerten nieder. Der Technologie-Index Nasdaq 100 nimmt dabei die Spitzenposition ein. Zudem finden sich gleich vier Werte der sogenannten Magnificent 7 unter den Top 15.”
Anlageprodukte
Rang
WKN
Land/ Region
Basiswert
Zertifikatstyp
Ausstattungsmerkmale
1
DE
DAX
Discount
12/26; Cap: 19.500,00 Pkt.
2
DE
BASF
Discount
12/25; Cap: 44,00 EUR
3
EU
EURO STOXX 50
Discount
09/26; Cap: 5.000,00 Pkt.
4
DE
Commerzbank
Discount
12/25; Cap: 37,00 EUR
5
DE
DAX
Discount
04/26; Cap: 20.000,00 Pkt.
6
DE
DAX
Partizipation
Endlos; Bezugsverhältnis 100:1
7
DE
Deutsche Bank
Discount
12/25; Cap: 29,20 EUR
8
DE
Rheinmetall
Discount
03/26; Cap: 1.130,00 EUR
9
DE
DAX
Discount
12/26; Cap: 17.500,00 Pkt.
10
DE
DAX
Discount
10/25; Cap: 21.000,00 Pkt.
11
EU
EURO STOXX 50
Discount
12/26; Cap: 5.000,00 Pkt.
12
DE
DAX
Discount
10/25; Cap: 21.300,00 Pkt.
13
DE
Freenet
Discount
12/25; Cap: 28,00 EUR
14
EU
EURO STOXX 50
Discount
07/26; Cap: 4.100,00 Pkt.
15
FR
TotalEnergies
Capped Bonus
03/26; Cap: 55,00 EUR
“Bei den Anlageprodukten gab es in den vergangenen Wochen eine große Nachfrage nach deutschen Basiswerten. Vor allem der DAX stand hoch im Kurs. Im Fachjargon nennt man das Phänomen, dass Anleger die Tendenz haben, einen Großteil ihrer Investments in inländische Werte zu investieren, »Home Bias«.”
“Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen. Das gelbe Edelmetall ist nach wie vor bei den Anlegern beliebt. Der Preis pendelte in den vergangenen Wochen nahe seinem Rekordhoch. Risikofreudige Anleger nutzten Turbo-Optionsscheine, um gehebelt an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren.”
Stand: 15. August 2025; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 16. Juli 2025 bis 15. August 2025
*Der Primärmarkt ist für dieses Produkt beendet. An- und Verkäufe finden nur noch im Sekundärmarkt über die üblichen Börsen und Finanzintermediäre statt. Société Générale stellt üblicherweise im Rahmen ihrer Funktion als Market Maker während der Börsenhandelszeiten (Einschränkungen möglich, siehe Rechtliche Hinweise) weiter An- und Verkaufskurse.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Produkte können gegebenenfalls ein Währungsrisiko beinhalten. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basis informationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihr Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.