Die Märkte lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Trotz geopolitischer Krisenherde und Unsicherheiten, die von Donald Trumps Zollpolitik ausgehen, zeigt die Tendenz bei den meisten Indizes nach oben. Die US-amerikanischen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 konnten jüngst sogar neue Allzeithochs markieren.

Basiswerte

Rang

Land/ Region

Basiswert

1

US

Nasdaq 100

2

DE

DAX

3

US

Gold

4

US

NVIDIA

5

DE

Rheinmetall

6

US

Tesla

7

US

Dow Jones Industrial

8

DE

Deutsche Bank

9

EU

EURO STOXX 50

10

US

Silber

11

DE

Commerzbank

12

DE

SAP

13

DE

BASF

14

US

Microsoft

15

US

Meta Platforms

Stand: 15. August 2025; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 16. Juli 2025 bis 15. August 2025

“Tech is back! Der KI-Hype geht weiter. Das schlägt sich auch in den meistgehandelten Basiswerten nieder. Der Technologie-Index Nasdaq 100 nimmt dabei die Spitzenposition ein. Zudem finden sich gleich vier Werte der sogenannten Magnificent 7 unter den Top 15.”

Anlageprodukte

Rang

WKN

Land/ Region

Basiswert

Zertifikatstyp

Ausstattungsmerkmale

1

FA5 UQU

DE

DAX

Discount

12/26; Cap: 19.500,00 Pkt.

2

SY2 EBW

DE

BASF

Discount

12/25; Cap: 44,00 EUR

3

SJ6 7FF

EU

EURO STOXX 50

Discount

09/26; Cap: 5.000,00 Pkt.

4

FA7 4SL

DE

Commerzbank

Discount

12/25; Cap: 37,00 EUR

5

SX0 1U6

DE

DAX

Discount

04/26; Cap: 20.000,00 Pkt.

6

CJ8 M7K*

DE

DAX

Partizipation

Endlos; Bezugsverhältnis 100:1

7

SX5 P7K

DE

Deutsche Bank

Discount

12/25; Cap: 29,20 EUR

8

SX0 UNV

DE

Rheinmetall

Discount

03/26; Cap: 1.130,00 EUR

9

FA5 UPN

DE

DAX

Discount

12/26; Cap: 17.500,00 Pkt.

10

SJ1 KC5

DE

DAX

Discount

10/25; Cap: 21.000,00 Pkt.

11

SJ6 7G6

EU

EURO STOXX 50

Discount

12/26; Cap: 5.000,00 Pkt.

12

SX1 H9H

DE

DAX

Discount

10/25; Cap: 21.300,00 Pkt.

13

FA1 VBN

DE

Freenet

Discount

12/25; Cap: 28,00 EUR

14

FA1 2UH

EU

EURO STOXX 50

Discount

07/26; Cap: 4.100,00 Pkt.

15

SX8 PGU

FR

TotalEnergies

Capped Bonus

03/26; Cap: 55,00 EUR

“Bei den Anlageprodukten gab es in den vergangenen Wochen eine große Nachfrage nach deutschen Basiswerten. Vor allem der DAX stand hoch im Kurs. Im Fachjargon nennt man das Phänomen, dass Anleger die Tendenz haben, einen Großteil ihrer Investments in inländische Werte zu investieren, »Home Bias«.”

Hebelprodukte

Turbo-Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1    US

FA5 WTD

Tesla

BEST; Put; Hebel: 14,3

2   US

SJ5 T3U

Gold

BEST; Call; Hebel: 11,3

3   DE

CL5 K33

DAX

BEST; Call; Hebel: 1,6

4   US

SX8 7Q3

NVIDIA

Unlimited; Call; Hebel: 2,4

5   US

SX5 6R8

Gold

Classic; Put; Hebel: 19,5

Faktor-Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1   US

SB3 T5M

Brent-Öl-Future

Faktor 3x Long

2   DE

SN8 Z48

DAX

Faktor 9x Long

3   US

SX1 Y8Z

NVIDIA

Faktor 4x Long

4   US

SH2 RNF

Meta Platforms

Faktor 3x Long

5   US

SN0 6F2

Strategy

Faktor 3x Long

Optionsscheine

WKN

Basiswert

Ausstattungsmerkmale

1   US

SJ9 15P

NVIDIA

01/27; Call; 170,00 USD

2   US

SJ9 15F

Netflix

01/27; Call; 1,160,00 USD

3   DE

FA1 ZVQ

DAX

11/25; Put; 25.500,00 Pkt.

4   US

SX1 08R

Gold

09/26; Call; 2.900,00 USD

5   DE

FA1 ZUD

DAX

10/25; Put; 25.500,00 Pkt.

“Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen. Das gelbe Edelmetall ist nach wie vor bei den Anlegern beliebt. Der Preis pendelte in den vergangenen Wochen nahe seinem Rekordhoch. Risikofreudige Anleger nutzten Turbo-Optionsscheine, um gehebelt an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren.”

Stand: 15. August 2025; Quelle: Société Générale; Betrachtungszeitraum: 16. Juli 2025 bis 15. August 2025

*Der Primärmarkt ist für dieses Produkt beendet. An- und Verkäufe finden nur noch im Sekundärmarkt über die üblichen Börsen und Finanzintermediäre statt. Société Générale stellt üblicherweise im Rahmen ihrer Funktion als Market Maker während der Börsenhandelszeiten (Einschränkungen möglich, siehe Rechtliche Hinweise) weiter An- und Verkaufskurse.

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Produkte können gegebenenfalls ein Währungsrisiko beinhalten. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basis­ informationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihr Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.