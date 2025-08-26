Seit Mai 2023 ist Société Générale Starpartner der easybank, was es Kunden ermöglicht, Zertifikate, Optionsscheine und Aktienanleihen im Direkthandel zu einer Flat Fee von 4,95 Euro zu handeln, ohne Beschränkung beim Ordervolumen. Diese Kondition wird im Spätsommer noch einmal attraktiver: Denn im September 2025 können Kunden der easybank ab einem Volumen von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro Produkte von Société Générale ohne Transaktionskosten* handeln.