Aktuelles
FREE-TRADE-AKTION* MIT DER EASYBANK im September
Seit Mai 2023 ist Société Générale Starpartner der easybank, was es Kunden ermöglicht, Zertifikate, Optionsscheine und Aktienanleihen im Direkthandel zu einer Flat Fee von 4,95 Euro zu handeln, ohne Beschränkung beim Ordervolumen. Diese Kondition wird im Spätsommer noch einmal attraktiver: Denn im September 2025 können Kunden der easybank ab einem Volumen von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro Produkte von Société Générale ohne Transaktionskosten* handeln.
Die Aktion im Überblick
• Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten* im außerbörslichen Direkthandel
• Gilt für alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen von Société Générale
• Gilt vom 1. September 2025 bis 30. September 2025
• Im außerbörslichen Direkt- und Limithandel
• Ab einem Ordervolumen von 1.000 bis maximal 20.000 Euro
*Unabhängig von Transaktionskosten können gegebenenfalls Kosten wie beispielsweise Handelsplatzentgelte, sonstige Fremdkosten oder Depotführung der jeweiligen Partner entstehen. Angebot freibleibend.