Aktuelles
ANLEGERTAG IN DÜSSELDORF IN DER CLASSIC REMISE
Die Herbstsaison der Börsentage startet in diesem Jahr in Düsseldorf in der Classic Remise. Zwischen den sehenswerten Oldtimern wird sich wieder einen Tag lang alles rund um die Themen Geldanlage und Börse drehen. Lassen Sie sich einen Tag in ganz besonderer Atmosphäre nicht entgehen.
Auch das Société Générale-Zertifikateteam wird mit einem Stand vor Ort sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und sich in unserem Vortrag »DAX & Co.: Wie geht es 2025 und 2026 weiter?« zu informieren.
Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Eintrittskarte unter:
Alles Wichtige im Überblick
|
Wann
|
6. September 2025 von 9.30 bis 16.40 Uhr
|
Wo
|
Classic Remise, Harffstraße 110a, 40591 Düsseldorf
|
Vortrag
|
»DAX & Co.: Wie geht es 2025 und 2026 weiter?« in Raum 2 um 13.00 Uhr
|
Referent
|
Achim Matzke, Chef-Stratege bei Matzke-Research