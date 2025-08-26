Aktuelles
Alle auf einen Blick – Themen-, Partizipations-Zertifikate und ETCs von Societe Generale
Themen-Zertifikate
|
Thema
|
Basiswert
|
ISIN
|
WKN
|
Berechnungsgebühr*
|
Aktien Europa
|
Dividenden
|
EURO STOXX Select Dividend 30 Net Return Index
|
DE 000 SN0 VRW 6
|
0,25 % p.a.
|
Erneuerbare Energien
|
SGI European Green Deal
|
DE 000 SR7 YGD 4
|
0,50 % p.a.
|
ESG
|
SGI European ESG Champions Index
|
DE 000 SV4 C6B 1
|
0,50 % p.a.
|
Infrastruktur
|
SGI German Bundes Index NTR
|
DE 000 FA0 Z5Z 0
|
0,50 % p.a.
|
Aktien weltweit
|
Alternative Energien
|
World Alternative Energy Index
|
DE 000 SR7 YAE 5
|
0,60 % p.a.
|
China Dragon 7
|
Solactive China Dragons 7 Index NTR
|
DE 000 SY5 9KE 4
|
0,75 % p.a.
|
Impfstoffe
|
Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index CNTR
|
DE 000 SH2 MWZ 2
|
1,00 % p.a.
|
Inflation
|
SGI Inflation Proxy Index CNTR
|
DE 000 SN2 F89 2
|
1,00 % p.a.
|
Japan
|
SG Japan Quality Income Index NTR
|
DE 000 SU7 PDL 7
|
0,80 % p.a.
|
Magnificent 7
|
Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR Index
|
DE 000 SY0 YP0 0
|
0,50 % p.a.
|
Metaverse
|
Solactive Metaverse Select Index CNTR
|
DE 000 SF6 5P0 8
|
0,80 % p.a.
|
Sicherheit
|
SGI Global Security Index CNTR
|
DE 000 SV4 C6D 7
|
0,80 % p.a.
|
Silver Economy
|
SGI European Silver Economy Index
|
DE 000 SV4 C6C 9
|
–
|
Smart Mobility
|
Solactive Smart Mobility NTR
|
DE 000 SH9 YES 5
|
1,00 % p.a.
|
Uran
|
Solactive Uranium Mining Index CNTR
|
DE 000 SH0 2Q8 4
|
1,00 % p.a.
|
US Reshoring
|
SGI US Reshoring Index CNTR
|
DE 000 SW1 JFY 9
|
0,80 % p.a.
|
Abfallwirtschaft
|
SGI Global Waste Management (EUR – CNTR)
|
DE 000 SQ7 VXM 7
|
0,80 % p.a.
|
Wasserstoff
|
Solactive World Hydrogen Index ex US
|
DE 000 SD1 4TH 7
|
1,00 % p.a.
|
Wasserstoff
|
Solactive World Hydrogen Index NTR
|
DE 000 SR7 XYH 0
|
1,00 % p.a.
|
Wasser
|
World Water Index
|
DE 000 SR7 SPA 3
|
0,50 % p.a.
PRODUKT IM FOKUS: PARTIZIPIEREN AM AUFSCHWUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFt
Die deutsche Bundesregierung hat im März 2025 ein Infrastrukturpaket beschlossen. Doch was bedeutet das für den Konjunktur- und Finanzmarktausblick in Deutschland? Experten prognostizieren, dass das deutsche Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren infolge der geplanten Maßnahmen, einschließlich der zusätzlichen Ausgaben aus den Sondervermögen, steigen könnte. Die damit verbundenen Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz könnten der deutschen Wirtschaft jedoch auch einen erheblichen Fiskalschub verleihen. Ein Blick auf Unternehmen, die vom Infrastrukturprogramm der deutschen Bundesregierung und einer Erholung im deutschen Wirtschaftszyklus profitieren, könnte sich somit auch bei der Geldanlage lohnen.
Eine Möglichkeit, um gezielt an der Entwicklung einer Vielzahl von Unternehmen zu partizipieren, die vom Infrastrukturprogramm der deutschen Bundesregierung und einer weiteren Erholung der deutschen Wirtschaft profitieren, bieten beispielsweise Index-Zertifikate auf spezielle Indizes. So etwa der SGI German Bundes Index (ISIN: FR 001 400 Z4L 3). Er bildet die Wertentwicklung von zurzeit 40 Unternehmen ab, die zum Aufschwung der deutschen Wirtschaft beitragen sollen.
Das Unlimited Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index NTR bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert, nach Abzug der entstehenden Kosten ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Somit bietet das Index-Zertifikat die Möglichkeit, mit nur einem Wertpapier an der Entwicklung einer Vielzahl an Unternehmen und Sektoren zu partizipieren.
Exchange Traded Commodities (ETCs)
|
Basiswert
|
ISIN
|
WKN
|
Berechnungsgebühr*
|
Energie
|
Benzin-Future
|
DE 000 ETC 085 2
|
0,50 % p.a.
|
Diesel-Future
|
DE 000 ETC 081 1
|
0,80 % p.a.
|
Heizöl-Future
|
DE 000 ETC 086 0
|
0,80 % p.a.
|
ICE EUA Future (CO2)
|
DE 000 ETC 000 1
|
3,50 % p.a.
|
Natural Gas Future (Erdgas)
|
DE 000 ETC 070 4
|
0,40 % p.a.
|
Oil Brent Future (Brent-Öl)
|
DE 000 ETC 069 6
|
0,40 % p.a.
|
Oil WTI Light Crude Future (WTI-Öl)
|
DE 000 ETC 077 9
|
0,40 % p.a.
|
Edelmetalle
|
Gold-Future
|
DE 000 ETC 073 8
|
0,50 % p.a.
|
Silber-Future
|
DE 000 ETC 074 6
|
0,50 % p.a.
|
Rohstoffe
|
Kupfer-Future
|
DE 000 ETC 078 7
|
0,90 % p.a.
Partizipations-Zertifikate
|
Basiswert
|
ISIN
|
WKN
|
Berechnungsgebühr*
|
Energie
|
Gas Oil Future (Diesel)
|
DE 000 SN2 G9C 8
|
1,00 % p.a.
|
Heating Oil Future (Heizöl)
|
DE 000 SN2 G9F 1
|
1,00 % p.a.
|
ICE EUA Future (CO2)
|
DE 000 SH7 55G 8
|
3,50 % p.a.
|
Natural Gas Future (Erdgas)
|
DE 000 SH2 Q9G 9
|
1,00 % p.a.
|
Oil Brent Future (Brent-Öl)
|
DE 000 SH7 55D 5
|
0,75 % p.a.
|
Oil WTI Light Crude Future (WTI-Öl)
|
DE 000 SH7 55E 3
|
0,75 % p.a.
|
Rohstoffe
|
Kupfer-Future
|
DE 000 SH7 55F 0
|
1,00 % p.a.
|
Volatilität
|
VIX CBOE Volatility Index Future
|
DE 000 SH7 55H 6
|
3,50 % p.a.
|
VSTOXX-Future
|
DE 000 SH7 55J 2
|
3,50 % p.a.
Für alle Tabellen: Stand 20. August 2025; Quelle: Société Générale
*Bitte beachten Sie, dass neben der Berechnungsgebühr noch weitere Gebühren, Provisionen und andere Entgelte (wie zum Beispiel Orderentgelte und Depotkosten) anfallen können, die ebenfalls die Wertentwicklung des Zertifikats bzw. ETCs mindern. Genaue Informationen zu Ihren individuellen Kosten erhalten Sie von der depotführenden Sparkasse/Bank, über die Sie die Wertpapiere erwerben.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Nicht währungsgesicherte Produkte unterliegen einem Wechselkursrisiko. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basis informationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
The SG Japan Quality Income Index (NTR-JPY) (the “Index”) has been developed by, and is proprietary to, Société Générale (“SG”) and no third party shall have any proprietary interest herein except as may be expressly granted by SG. Singapore Exchange Limited and its affiliates (collectively, the “SGX Group Companies”) each expressly excludes any guarantee, warranty, condition, term, undertaking or representation of any kind, express or implied, statutory or otherwise, in relation to the Custom Indices, the methodology and the components of a Custom Index which may include, but is not limited to, constituent level data such as futures prices, shares outstanding, investable weight factor, and fundamental data such as price/earnings ratios and/or other financial ratio, including calculation of the Custom Indices (“Underlying Data”) or values of the Custom Indices (“Index Values”). In no event whatsoever shall any of the SGX Group Companies be liable or responsible for any damages or loss of any kind, even if they have been advised of the possibility of such damages or loss, whether in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise and whether direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential, economic loss of any kind (including but not limited to loss of profit, loss of reputation, loss of opportunity, or lost time or goodwill), suffered or incurred by any person from the use or reliance of the Custom Indices, Underlying Data or Index Values.