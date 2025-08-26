Aktionen & Termine
Webinar des MONATS: Viertes Quartal voraus – bei welchen Aktien könnte es noch Kurspotenzial geben?
Neben den kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten sich auch die jüngsten Quartalszahlen sehr uneinheitlich. Während einige Aktien erhebliche Kursverluste hinnehmen mussten, konnten andere Titel ihre Notierungen deutlich steigern. Diese Verunsicherung an den Märkten erschwert es Anlegern, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Im ideas-Webinar wird Michael Flender seinen Fokus insbesondere auf US-Technologieaktien legen, die trotz der volatilen Marktlage weiterhin Wachstumschancen bieten könnten. Darüber hinaus analysiert er ausgewählte deutsche Nebenwerte, die durch ihre Innovationskraft und Marktpositionierung vielversprechende Opportunitäten eröffnen. Ziel des Webinars ist es, den Teilnehmern fundierte Einblicke und praxisnahe Strategien zu vermitteln, um an den derzeitigen Marktbewegungen bestmöglich zu partizipieren.
Termin: 25. September 2025, 18.00 Uhr
Referent: Michael Flender, Goldesel Investing GmbH
Thema: Viertes Quartal voraus – bei welchen Aktien könnte es noch Kurspotenzial geben?
Sie haben Interesse an unserer ideas-Webinar-Reihe? Dann melden Sie sich jetzt an unter www.ideas-webinar.de und Sie erhalten Neuigkeiten, Termine und Wissenswertes bequem per E-Mail. Sollten Sie ein Webinar verpasst haben, können Sie alle unsere Webinare auf unserem YouTube-Kanal noch einmal ansehen (www.youtube.com/sg_zertifikate).
Weitere Webinare im September
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Referent
|
Thema
|
01.09.2025
|
09.00 Uhr
|
Ralf Fayad
|
03.09.2025
|
19.00 Uhr
|
Thomas May
|
08.09.2025
|
09.00 Uhr
|
Ralf Fayad
|
10.09.2025
|
19.00 Uhr
|
Bastian Galuschka und Andreas Lipkow
|
15.09.2025
|
09.00 Uhr
|
Ralf Fayad
|
17.09.2025
|
19.00 Uhr
|
Dr. Raimund Schriek
|
22.09.2025
|
09.00 Uhr
|
Ralf Fayad
|
24.09.2025
|
19.00 Uhr
|
Feingold Research
|
25.09.2025
|
18.00 Uhr
|
Michael Flender (Goldesel Investing)
|
29.09.2025
|
09.00 Uhr
|
Ralf Fayad