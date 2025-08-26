Neben den kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten sich auch die jüngsten Quartalszahlen sehr uneinheitlich. Während einige Aktien erhebliche Kursverluste hinnehmen mussten, konnten andere Titel ihre Notierungen deutlich steigern. Diese Verunsicherung an den Märkten erschwert es Anlegern, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Im ideas-Webinar wird Michael Flender seinen Fokus insbesondere auf US-Technologieaktien legen, die trotz der volatilen Marktlage weiterhin Wachstumschancen bieten könnten. Darüber hinaus analysiert er ausgewählte deutsche Nebenwerte, die durch ihre Innovationskraft und Marktpositionierung vielversprechende Opportunitäten eröffnen. Ziel des Webinars ist es, den Teilnehmern fundierte Einblicke und praxisnahe Strategien zu vermitteln, um an den derzeitigen Marktbewegungen bestmöglich zu partizipieren.