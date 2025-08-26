Aktionen & Termine
Tradingaktionen mit unseren Partnern*
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 3,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 3,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 0,50 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten
(FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
Vom 01.09.2025 bis 30.09.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR < 20.000 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,90 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 500 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 1,00 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf zu einer Pauschalgebühr von 2,00 EUR
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 500 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 30.09.2025
- Ordervolumen > 1.000 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Hebelprodukte
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 0 EUR
- Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten (FREE TRADE)
- Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen
- Bis 31.12.2025
- Ordervolumen > 500 EUR
*Alle Aktionen beziehen sich auf den elektronischen außerbörslichen Direkthandel über die angegebenen Partner. Unabhängig von Transaktionskosten können gegebenenfalls Kosten wie beispielsweise Handelsplatzentgelte, sonstige Fremdkosten oder Depotführung der jeweiligen Partner entstehen.
Stand: 20. August 2025. Société Générale übernimmt keine Gewähr im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der genannten Aktionen. Diese können sich jederzeit ändern, eingeschränkt, erweitert oder ganz eingestellt werden.