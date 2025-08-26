Aktionen & Termine

Messen und Börsentage

Anlegertag Düsseldorf | 06.09.2025
Classic Remise
Harffstraße 110a, 40591 Düsseldorf
www.anlegertag.de

Börsentag Berlin | 18.10.2025
Ludwig Erhard Haus Berlin
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
www.boersentag-berlin.de

Börsentag Hamburg | 25.10.2025
Handelskammer Hamburg
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg
www.boersentag.de

World of Trading | 07.–08.11.2025
Forum Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt
www.wot-messe.de

Börsentag Frankfurt | 21.02.2026
Kongresshaus Kap Europa
Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main
www.boersentag-frankfurt.de

Börsentag Wien | 14.03.2026
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien
www.boersentag.at

Anlegertag München | 28.03.2026
Motorworld München
Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München
www.anlegertag-muenchen.de

Invest Stuttgart | 17.–18.04.2026
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/invest