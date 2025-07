Europa: Alter Kontinent in neuem Licht

Transatlantischer Favoritenwechsel

In gewisser Weise sind die Unterschiede in der Geldpolitik sowie im Umgang mit ihren Entscheidungsträgern symptomatisch für das Gesamtbild, das Europa und die USA gerade abgeben. Als Donald Trump im Januar 2025 in das Weiße Haus zurückkehrte, waren die Sorgen auf dem alten Kontinent groß. Wirtschaft und Politik befürchteten gleichermaßen, dass der Leitspruch »Make America Great Again«, kurz MAGA, Europa spalten und in eine Krise stürzen könnte. Es kam anders. Mit permanenten Zolldrohungen und -erlassen, Attacken auf die Notenbank sowie dem Plan, die Steuern zu senken und damit die Staatsverschuldungen weiter nach oben zu treiben, kratzt Trump am Image der USA. Anstelle von »MAGA« taucht in der Börsenberichterstattung verstärkt die Losung »Sell America!« auf. Zum Ausdruck kommen die Zweifel am Erfolgsmodell USA in einem schwächelnden US-Dollar. Relativ zum Euro hat die US-Währung im bisherigen Jahresverlauf um mehr als ein Zehntel nachgegeben.