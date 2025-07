Aus langfristiger technischer Sicht war der MDAX zum Jahresanfang 2022 aus der damaligen Topformation (unterhalb der Widerstandszone im Umfeld der Allzeithochs bei 36.429 Punkten) mit einem ausgeprägten technischen Verkaufssignal in eine Baissebewegung gerutscht. Sie drückte den Index, begleitet von mehreren (Trading-)Verkaufssignalen, in einen Bilderbuch-Baissetrend bis zum Oktober 2022 in einen Sell-Off bei 21.457 Punkten. Nach dem anschließenden Comeback-Trend bis Januar 2023 auf 29.815 Punkte folgte eine zweijährige Seitwärts-/Abwärtskorrektur im Umfeld der fast waagerecht laufenden 200-Tage-Linie und zum Schluss unterhalb der mehrfach getesteten Widerstandszone um 27.700 Punkte. Zum Jahresanfang 2025 ist der MDAX mit einem Investmentkaufsignal über diese Widerstandszone in einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend gesprungen. Da diese neue Aufwärtsbewegung an technischer Stabilität gewinnt und den Charakter einer neuen Hausse angenommen hat, sollte das nächste mittelfristige Etappenziel bei 34.000 Punkten und damit im Heranlaufen (von unten) an die Widerstandszone im Umfeld der alten Topformation aus dem Jahr 2021 liegen.