Die im DAX notierte E.ON SE ist die Holdinggesellschaft des Energiekonzerns. E.ON war in den Jahren 1999/2000 aus der Fusion der im DAX 30 enthaltenen Mischkonzerne VEBA und Viag entstanden. Die vergangenen 25 Jahre sind durch einen kontinuierlichen Umwandlungsprozess geprägt. Hierzu gehört nicht nur der Übernahmeversuch der spanischen Endesa, der später zum Aushandeln eines Beteiligungspakets mit den neuen Endesa-Eigentümern (Enel und Acciona) führte. Beispielsweise wurde das deutsche Höchstspannungsnetz an den niederländischen Netzbetreiber Tennet verkauft. Ende 2014 kam die Ankündigung zum Ausstieg aus den fossilen Energien, wobei diese Aktivitäten in Uniper eingebracht wurden. E.ON verkaufte in den Folgejahren seine Uniper-Beteiligung vollständig. 2018 gab E.ON ein Übernahmeangebot für die am Aktienmarkt gelistete RWE-Tochter innogy ab. Als Folge kam es zu einem Tausch von Geschäftsbereichen, wodurch auch die heutige RWE-Beteiligung von ca. 15 Prozent an E.ON entstanden ist. Als Resultat ist E.ON heute auf die Geschäftsfelder Energienetze (für Strom und Gas) und Kundenlösungen fokussiert.