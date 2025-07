Übertreibung am Kupfermarkt?

Der Kupfermarkt wurde in den vergangenen Monaten in erster Linie von den Ängsten vor einer Einführung von Zöllen durch die US-Regierung geprägt. Dabei standen die Zeichen vor allem auf Knappheit: Die Kassapreise an der London Metal Exchange (LME) handelten zeitweise deutlich über den Terminpreisen. Wer also kurzfristig Kupfer kaufen wollte, musste gegenüber zukünftigen Käufen draufzahlen. Die Differenz zum meistgehandelten 3-Monats-Kontrakt weitete sich auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2021 aus (siehe Grafik 1). Grund war der starke Importsog aus den USA, der die Lager der LME wie auch der Shanghai Future Exchange (SHFE) leerzufegen drohte. Das ist für die an den beiden Börsen engagierten Investoren ein Problem, die hier Absicherungen gegen Kupferpreisrückgänge abgeschlossen haben. Denn ihnen fehlt das physische Material, um ihre Positionen zu schließen, weshalb sie auf Käufe am Spotmarkt zurückgreifen müssen.