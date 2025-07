Silberrally – Warum das Edelmetall jetzt im Fokus steht

Wie funktioniert diese Hebelwirkung?

Im Gegensatz zu einem Direktinvestment benötigt man bei Hebelprodukten nur einen Teil des Kapitals, um von der Wertentwicklung eines Basiswerts zu profitieren. Der Einfachheit halber gehen wir im folgenden Beispiel statt von Silber von einer Aktie aus, die in Euro notiert. Kostet eine Aktie beispielsweise 10 Euro und ein Turbo-Optionsschein darauf 1 Euro, finanziert der Emittent die fehlenden 9 Euro. Steigt die Aktie um 20 Prozent auf 12 Euro, ergibt sich für den Turbo-Optionsschein ein Wert von 3 Euro (12 Euro – 9 Euro Finanzierung). Der Anleger kann das Wertpapier zu diesem Betrag an den Emittenten zurückverkaufen und hätte, bezogen auf seinen Einsatz, 200 Prozent Gewinn erzielt. Der Hebel lag in diesem Beispiel bei 10. Fällt die Aktie jedoch unter 10 Euro, erleidet der Anleger einen Verlust. Fällt sie um 10 Prozent auf 9 Euro oder tiefer, wird der Turbo-Optionsschein wertlos. Für den Anleger bedeutet das einen Totalverlust.