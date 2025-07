DAX-Rekorde dank einer steigenden KGV-Bewertung

Die Chancen stehen daher gut, dass sich in diesem Konjunkturumfeld Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Quartalen weiter verbessern werden. So hat sich der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie bereits von 42 im Dezember 2024 auf 49 im Juni 2025 verbessert und notiert damit nur noch leicht unter dem 20-Jahres-Durchschnitt von 51. Phasen mit steigenden Frühindikatoren waren häufig auch gewinnbringende Zeiten für DAX-Investoren. Das sich stetig verbessernde Konjunkturumfeld spiegelt sich jedoch noch nicht im Trend der Analystenerwartungen für die DAX-Unternehmensgewinne wider, der weiterhin in einem Seitwärtstrend feststeckt. So hat der DAX-Kursindex (ohne Anrechnung von Dividenden) von Anfang 2024 bis Mitte 2025 zwar 38 Prozent zugelegt, jedoch sind in dem Zeitraum die von den Analysten jeweils für die kommenden zwölf Monate erwarteten DAX-Unternehmensgewinne nur um 4 Prozent gestiegen (siehe Grafik 1).