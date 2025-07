Diese strukturellen Probleme zeigen sich auch in der momentanen zyklischen Situation, in der sich Australien befindet, was es der Reserve Bank of Australia (RBA) schwer macht, auf die Wachstumsschwäche mit einem Zinssenkungszyklus zu reagieren. Denn trotz des anämischen Wachstums der vergangenen Jahre ist der Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Arbeitsmarkt im Durchschnitt rund 27.000 neue Stellen geschaffen, was gut 10.000 mehr sind als noch vor der Pandemie. Die Arbeitslosenquote liegt dadurch noch immer nur bei 4,1 Prozent und damit rund 1 Prozentpunkt niedriger als in den 2010er-Jahren. Das führt zu einem weiterhin robusten Lohnwachstum, was in Kombination mit dem negativen Produktivitätswachstum zu einem erhöhten Anstieg der Lohn-Stück-Kosten beiträgt.