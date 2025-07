Liebe Leser,

lange Zeit galt Europa für viele Anleger als Nachzügler. Faktoren wie schwaches Wachstum und strukturelle Herausforderungen drängten die Region ins Abseits. Doch das scheint sich mehr und mehr zu ändern. Europa ist zurück auf dem Radar globaler Investoren. Und dafür gibt es gute Gründe. Die Zinssenkungen der EZB, höhere Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie viele wettbewerbsfähige Unternehmen sind nur einige Punkte für die wachsende Beliebtheit Europas. Ob der transatlantische Favoritenwechsel von Dauer sein kann und welche europäischen Unternehmen die Nase vorn haben, analysieren wir für Sie in unserem Titelthema.

Für alle, die Ihr Können an der Börse beweisen, einfach einmal neue Handelsstrategien testen oder vielleicht auch die ersten Schritte an der Börse machen möchten, gibt es auch in diesem Jahr wieder das Börsenspiel Trader. Hier können Teilnehmer acht Wochen lang, ohne finanzielles Risiko, den Handel mit Aktien und strukturierten Produkten ausprobieren. Das Spiel startet am 1. September. Die Anmeldung ist aber bereits ab 4. August unter www.trader-boersenspiel.de möglich. Also, worauf warten Sie noch? Auf den Sieger wartet ein Range Rover Evoque. Daneben gibt es viele weitere Preise, wie 8x 2.222 Euro, 8 iPhone 16 sowie ein 75-Zoll Samsung QLED Smart-TV.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.