Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft

Für den langfristigen Erfolg einer Volkswirtschaft sind viele Faktoren entscheidend. Eine stabile Fiskalpolitik und verantwortungsvolle Schuldenführung schaffen finanzielle Spielräume für Investitionen. Innovationskraft wird durch Investitionen in Forschung und Entwicklung gefördert. Ein starkes Bildungssystem sichert die Fachkräfte von morgen, während eine moderne Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit unterstützt. Der Übergang zu erneuerbaren Energien ist wichtig für die Energieversorgung. Zudem sind Digitalisierung und starke internationale Handelsbeziehungen unerlässlich. Ein stabiler rechtlicher Rahmen sowie soziale Stabilität und Umwelt- und Klimaschutz tragen ebenfalls zur wirtschaftlichen Prosperität bei. Um diesen Erfolgsfaktoren Rechnung zu tragen, hat die deutsche Bundesregierung im März 2025 ein Infrastrukturpaket beschlossen. Doch was bedeutet dies für den Konjunktur- und Finanzmarktausblick in Deutschland? Experten prognostizieren, dass das deutsche Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren infolge der geplanten Maßnahmen, einschließlich der zusätzlichen Ausgaben aus den Sondervermögen, steigen könnte. Die damit verbundenen Investitionen in Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz könnten der deutschen Wirtschaft jedoch auch einen erheblichen Fiskalschub verleihen. Da die Ausgaben aber nicht ruckartig, sondern gestaffelt nach oben geführt werden, sollte sich dieser Effekt über die nächsten Jahre verteilen.