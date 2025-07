Die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger nutzt Edelmetalle und andere Rohstoffe in der privaten Geldanlage – entweder zur Diversifikation, zur Inflationsvorsorge oder als sicheren Hafen in Krisenzeiten mittels Anlage- und/oder Hebelprodukten (33,6 Prozent) oder über physische Gold- bzw. Silberbestände (27,2 Prozent). Das ergab die Online-Trend-Umfrage des Monats Juli. Für 22,4 Prozent kommen Rohstoffe nicht in Betracht, weitere 16,8 Prozent sind noch nicht in Rohstoffen investiert, denken derzeit aber über eine Beimischung nach.