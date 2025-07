Auch wenn die Börse neue Entwicklungen in Bezug auf den Handelskrieg ignoriert, komplett ausgestanden scheint das Thema noch nicht. Viele Anleger fragen sich, was der weitere Fortgang für den US-Dollar, aber auch den Euro bedeutet. Und welche Währungen sind davon eigentlich noch betroffen? Außerdem im Fokus: Gold. Wie lange könnte das gelbe Edelmetall noch von den politischen Risiken profitieren? All das besprechen wir im kommenden ideas-Webinar am 21. August 2025 um 18.00 Uhr mit Volkmar Baur.