Märkte
Revival der Magnificent Seven?
Lange haben die großen US-Techwerte die Nerven der Anleger strapaziert. Vom 21. Februar bis 21. April ging es mit den Kursen kräftig bergab. In der Spitze brach der Nasdaq 100 um bis zu 25 Prozent ein – unter Charttechnikern gelten solche Rücksetzer schon als Bärenmarkt. Da ein Großteil der Wertentwicklung dieses Index in den vergangenen Jahren aufgrund der Stärke der sogenannten Magnificent Seven zustande kam, waren auch sie es, die den Index so deutlich haben fallen lassen.
Unter den Magnificent Seven verstehen Börsianer die sieben großen US-Techwerte Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Meta und Tesla. Hauptgrund der großen Popularität dieser Aktien ist in erster Linie, dass ihnen ein großer Anteil am Thema Künstliche Intelligenz (KI) zugerechnet wird.
Da sich die charttechnische Lage beim Nasdaq 100 dank einer Entspannung im Zollstreit zuletzt deutlich verbessert hat, kommt langsam wieder Bewegung in die Magnificent-Seven-Titel. Das muss nicht bedeuten, dass es wieder exakt diese sieben Zugpferde sind, die vielleicht eine neue Aufwärtswelle an der Börse starten. Analysten sind sich aber sicher, dass zumindest einige dieser Sieben noch größeres Aufholpotenzial besitzen. Wer diversifizieren möchte, kann daher auf alle Sieben gleichzeitig setzen. So wird das Risiko gestreut und die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch die zugkräftigen Aktien zu erwischen.
In der Praxis müssen Anleger aber nicht alle sieben Einzeltitel erwerben. Es gibt Indizes, wie den Solactive Magnificent Seven Equal Weighted Index, die die Wertentwicklung dieser Aktien abbilden. Damit einzelne Titel mit der Zeit kein zu hohes Gewicht bekommen, wird in der Regel ein Rebalancing (Gleichgewichtung) durchgeführt. Beim genannten Index etwa wird diese Gleichgewichtung viermal im Jahr vorgenommen – im März, Juni, September und Dezember.
Anleger können durch Erwerb eines endlos laufenden Partizipations-Zertifikats in diesen Index investieren. Es vollzieht die Wertentwicklung des Index ungehebelt nach, abzüglich der entstehenden Kosten. Zu beachten ist, dass der Index in US-Dollar berechnet wird. Da das Zertifikat keine Währungsabsicherung aufweist, besteht für den Anleger ein Wechselkursrisiko zum Euro, was den Wert des Zertifikats nachteilig beeinflussen kann.
Grafik 1: Entwicklung Nasdaq 100, fünf Jahre
Es gibt zudem die Möglichkeit, gehebelt in diesen Index zu investieren. Société Générale bietet Faktor-Optionsscheine Long und Short hierauf an. Während man bei der Long-Variante an steigenden Kursen partizipiert, profitiert man bei Short-Produkten von fallenden Notierungen. Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass der Hebel immer in beide Richtungen wirkt – er verstärkt Kursgewinne wie auch Kursverluste. Im ungünstigsten Fall kann ein Totalverlust entstehen. Zudem gilt es, bei dieser Wertpapierart die sogenannte Pfadabhängigkeit zu beachten, da der Hebel immer auf den Referenzpreis des Vortags angewendet wird. Somit entsteht bei günstigem Verlauf ein Zinseszins-Effekt. Im umgekehrten Fall jedoch braucht es nach Kursverlusten überproportionale Kursgewinne, um vorangegangene Schwächephasen wieder auszugleichen. Wie bei allen Investments in Zertifikate und Optionsscheine gilt es zu beachten, dass neben dem Marktrisiko auch das Emittentenrisiko getragen werden muss, da Zertifikate und Optionsscheine keiner Einlagensicherung unterliegen.
Eine genaue Beschreibung der Funktionsweise der hier genannten Wertpapierarten finden Leserinnen und Leser auch in den Broschüren im Bereich »Wissen« auf der Webseite www.sg-zertifikate.de.
Produktidee: Zertifikat und Optionsscheine auf den Solactive Magnificent Seven Equal Weighted Index
Partizipations-Zertifikat
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WKN
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Basiswert
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Laufzeit
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Gebühr
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Quanto
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Geld-/Briefkurs
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Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR
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Endlos
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0,50 % p.a.
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Nein
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11,09/11,20 EUR
Faktor-Optionsscheine
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WKN
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Basiswert
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Strategie
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Faktor
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Geld-/Briefkurs
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Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR
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Long
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2
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11,71/11,83 EUR
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Solactive Magnificent Seven Equal Weighted CNTR
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Long
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4
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8,62/8,70 EUR
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Solactive Magnificent Seven Equal Weighted GTR
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Short
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–2
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5,53/5,59 EUR
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Solactive Magnificent Seven Equal Weighted GTR
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Short
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–3
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8,21/8,29 EUR
Stand: 20. Mai 2025; Quelle: Société Générale.
*Bitte beachten Sie, dass sich das Produkt nicht auf die im Artikel dargestellte CNTR-Variante des Index, sondern auf die GTR-Variante (Gross Total Return) bezieht. Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt zu Informationszwecken lediglich in Kurzform und stellt einen Auszug aus dem Gesamtangebot von Société Générale sowie keine Anlageempfehlung dar. Nicht währungsgesicherte Produkte unterliegen einem Wechselkursrisiko. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.