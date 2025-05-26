Getragen von Hoffnungen, dass im US-Handelsstreit in den kommenden Wochen regelmäßig neue Handelsabkommen verkündet werden, haben sich die Aktienmärkte überraschend stark erholt. Die Handelsabkommen der USA mit Großbritannien und China haben den DAX schließlich bereits Mitte Mai wieder auf neue Allzeithochs geführt. Nach der dynamischen Erholungsrally dürfte sich der DAX in den kommenden Wochen nun Verschnaufpausen gönnen. Denn die Gewinnprognosen der DAX-Unternehmensanalysten befinden sich weiterhin im Abwärtstrend, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis des DAX liegt mit 1,8 bereits auf einem hohen Niveau.

In den kommenden Wochen dürfte der DAX immer wieder Rückenwind von Meldungen bekommen, dass es bei den Verhandlungen der US-Regierung mit anderen Staaten über Handelsabkommen Fortschritte gibt oder gar Deals abgeschlossen werden. So hat US-Präsident Donald Trump zuletzt im Autosektor einige Zollerleichterungen eingeräumt. Zudem berichtete die US-Regierung über große Fortschritte bei ihren Verhandlungen mit Japan. In der EU wurden Pläne diskutiert, mit zusätzlichen Käufen von US-Gütern in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar ein Abkommen mit den USA anzustreben. Mit Großbritannien ist ein erstes Abkommen bereits in trockenen Tüchern. Und Mitte Mai überraschten die USA und China mit ihrem Verhandlungsergebnis, dass beide Länder ihre verhängten Importzölle zunächst für 90 Tage um jeweils 115 Prozentpunkte wieder senken auf 30 Prozent (USA) und 10 Prozent (China).