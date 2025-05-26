Aktuelles
BÖRSENHANDEL AN DEN FEIERTAGEN
Im Mai und Juni stehen gleich vier Feiertage im Kalender. Doch an drei davon müssen Sie trotzdem nicht auf den Handel mit Zertifikaten, Optionsscheinen und Aktienanleihen von Société Générale verzichten. Denn sowohl an Christi Himmelfahrt (29. Mai 2025) als auch an Pfingstmontag (9. Juni 2025) und Fronleichnam (19. Juni 2025) findet der Handel statt. Strukturierte Produkte von Société Générale können über die Börse Frankfurt und die Börse Stuttgart von 8.00 bis 22.00 Uhr gehandelt werden. Auch außerbörslich über unsere Direkthandelspartner ist der Handel an diesen Tagen von 8.00 bis 22.00 Uhr möglich.
Die Feiertage im Überblick:
29. Mai 2025: Christi Himmelfahrt
9. Juni 2025: Pfingstmontag
19. Juni 2025: Fronleichnam
Auch an den Feiertagen selbst werden unsere Produktmanager neue Wertpapiere emittieren. Das heißt, für den interessierten Anleger stehen an diesen Tagen speziell bei den Hebelprodukten topaktuelle Produktausgestaltungen auf Basis der aktuellen Marktentwicklung zur Verfügung.