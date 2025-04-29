E.ON hat sich vor einigen Jahren durch diverse Transaktionen neu aufgestellt und zu einem führenden Anbieter energienaher Kundenlösungen entwickelt. Das Unternehmen profitiert von der Energiewende und entsprechenden EU-Programmen (Green Deal, RePowerEU), da mit der breiteren Nutzung erneuerbarer Energien verstärkte Anforderungen an die Strom- und Gasnetze einhergehen. Das birgt Wachstumschancen im Bereich der Energienetze sowie im Zusammenhang mit energienahen Dienstleistungen und Produkten (zum Beispiel größere Investitionserfordernisse für Netzausbau und Netzstabilität, Stromspeicher, E-Mobilität, Wasserstoff).

Führender Energienetzbetreiber und Anbieter energienaher Dienstleistungen

E.ON hat sich nach diversen Transaktionen auf den Betrieb von weitgehend regulierten Energienetzen für Strom und Gas sowie das Angebot energienaher Dienstleistungen fokussiert. Essenziell waren hierbei die weitgehende Ausgliederung des konventionellen Kraftwerksparks sowie der Gasinfrastruktur- und Großhandelsaktivitäten in die neu gegründete, börsennotierte Gesellschaft Uniper im Jahr 2017. Zudem gab es mit RWE einen weitreichenden Anteilstausch im Jahr 2019, mit dem sich E.ON auch von seinen Wind- und Solaraktivitäten trennte und im Gegenzug die Netz- und Vertriebsaktivitäten der RWE-Tochtergesellschaft innogy übernahm.