Auch in diesem Jahr öffnet der Hamburger Börsentag in der Hansestadt wieder seine Tore: Am Samstag, den 2. November 2024, sind alle wissbegierigen Anleger und Börsianer eingeladen, sich bei einer der größten eintägigen Finanz- und Anlegermessen Deutschlands zu aktuellen Finanz- und Investmentthemen zu informieren. Die Veranstaltung wird von Studierenden des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e.V. mit Unterstützung der Börse Hamburg organisiert. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Informationen rund um das Thema »Investieren an der Börse«.