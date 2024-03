In unserem Szenario für 2024 halten wir moderate Kursgewinne mit stärkeren Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt für wahrscheinlich, nachdem das Börsenjahr 2023 mit einem Plus von 20 Prozent überraschend gut für DAX-Investoren gelaufen ist. Wir sind überzeugt, dass eine im Jahresverlauf weiter vor sich hin dümpelnde Wirtschaft sowohl in Deutschland als auch im Euroraum die DAX-Gewinnperspektiven und damit den DAX bremsen dürfte. Zudem erwarten wir, dass es die EZB und die US-Notenbank unter anderem wegen stark steigender Löhne nicht schaffen werden, die Inflation bereits 2024 auf ihre 2-Prozent-Zielmarken zu drücken. Jedoch sind einige positive Überraschungen zuletzt wahrscheinlicher geworden, die wir für das Börsenjahr 2024 für möglich gehalten haben. So sind wir überzeugt, dass der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren zwar ein positiver Treiber für die DAX-Unternehmensgewinne werden wird. Doch 2024 dürften noch die negativen Konjunktureffekte überwiegen, sodass wir für 2024 stagnierende DAX-Unternehmensgewinne prognostizieren. Der Marktkonsensus geht dagegen noch von einem Gewinnwachstum von 4 Prozent aus (FactSet-Markterwartungen, siehe Grafik 1).