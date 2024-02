In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf den OBV-Indikator. Er hilft Anlegern herauszufinden, ob sich das Handelsvolumen im Einklang mit dem Trend im Basiswert bewegt.

Das Handelsvolumen als Anzahl der in einer bestimmten Zeitperiode gehandelten Gegenstände (in der Regel Aktien oder derivative Kontrakte) stellt in der Technischen Analyse einen wichtigen sekundären Indikator dar. Mit anderen Worten liefert es entweder eine Bestätigung oder eine Nichtbestätigung des Geschehens in der primär relevanten Preiskurve. Die Bedeutung des Volumens wurde bereits vom Urvater der modernen Technischen Analyse, Charles Dow, herausgestellt. Eine der Kernaussagen der später nach ihm benannten Dow-Theorie besagt, dass das Volumen in einem gesunden Markt den Trend bestätigen sollte. Entsprechend sollte das Volumen in einem Aufwärtstrend an Tagen mit steigenden Kursen höher sein als an Tagen mit fallenden Notierungen. Betrachten wir einen Abwärtstrend, sollten hingegen die Abwärtstage von höherem Volumen begleitet werden als die Tage mit einer technischen Erholungsbewegung. Eine solche Bestätigung stärkt das Vertrauen des technisch orientierten Traders in den Bestand des etablierten Kurstrends. Anders gestaltet sich hingegen die Situation, falls es zu einer Divergenz zwischen Kurstrend und Volumentrend kommt. Da der Trend im Handelsvolumen häufig dem Trend in der Preiskurve vorausläuft, liefert eine solche Konstellation ein bedeutsames Warnsignal für einen möglichen Trendwechsel auch im beobachteten Basiswert.