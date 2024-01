Mitte Januar rückte die in Taiwan stattfindende Präsidentschaftswahl in den Fokus der Aktieninvestoren. Der Kandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei setzte sich stark für eine Unabhängigkeit Taiwans von China ein, während der Kandidat der Opposition eine chinafreundlichere Strategie anstrebte. Die Demokraten gewannen schließlich die Wahl, was die Aktienmärkte in den kommenden Wochen belasten dürfte, da die chinesische Regierung nach dem Wahlausgang ihre Rhetorik im Taiwan-Konflikt wahrscheinlich verschärfen wird.