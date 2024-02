Nike Inc. mit Hauptsitz in Beaverton, Oregon, USA, ist der weltgrößte Sportartikelhersteller und wurde ursprünglich 1964 von Bill Bowermann und Philip Knight als »Blue Ribbon Sport« gegründet, um Sportartikel zu vertreiben. Den heutigen Namen mit dem Ziel, eigene Sportartikel zu entwickeln und zu vertreiben, erhielt das Unternehmen 1971, das als eigentliches Gründungsjahr betrachtet werden kann. Das Hauptgeschäft ist das Design, die Entwicklung und die weltweite Vermarktung von Sportschuhen, -bekleidung, -ausrüstung, Zubehör und Diensten, vor allem unter den Marken Nike, Jordan und Converse, sowie sportliche Lifestyle-Produkte. Nike besetzt vor allem Sportarten wie Fitness, Basketball, American Football, Fußball, Golf, Laufsport, Skateboarding und Tennis. Zum Sportzubehör zählen Bälle, Taschen, Stoppuhren, Brillen, Schläger und Handschuhe. Einige weitere Sportarten und Segmente werden von Lizenzherstellern abgedeckt. Nach Segmenten teilte sich der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr folgendermaßen auf: Nike (inklusive Jordan) 95 Prozent, davon Schuhe 65 Prozent, Bekleidung 27 Prozent, Ausrüstung 3 Prozent und Converse 5 Prozent. Regional erzielt Nike mit der eigenen Marke 42 Prozent in Nordamerika, 26 Prozent in Europa/Mittlerer Osten/Afrika, 14 Prozent in China und 13 Prozent in Asien-Pazifik/Lateinamerika. Der Umsatzanteil über Großhändler betrug im vergangenen Geschäftsjahr 56 Prozent, der Rest wird über die eigenen Vertriebskanäle abgesetzt. Nike beschäftigt weltweit nahezu 84.000 Mitarbeiter (Basis 2022/2023). Die börsengehandelten Class-B-Aktien sind breit gestreut und repräsentieren gemäß Unternehmensangaben etwa 95 Prozent des Unternehmenswertes und 80 Prozent der Aktien. Die nicht börsennotierten A-Aktien besitzen einige Stimmrechtsvorteile, werden nur von wenigen Personen gehalten und sind im Verhältnis 1:1 in B-Aktien wandelbar.