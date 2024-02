Was heißt das für Anleger? Solange der Zinssenkungszyklus noch nicht begonnen hat, kann die anhaltende Unsicherheit darüber jederzeit zu Kursschwankungen führen. Es kann also von Vorteil sein, auch zwischenzeitlich wieder fallende Kurse einzukalkulieren. Wer grundsätzlich optimistisch für den weiteren Verlauf des Jahres ist, könnte einen Blick auf klassische Call Optionsscheine werfen. Ihre Preise sind wegen der derzeit sehr geringen impliziten Volatilität (siehe Kasten) so niedrig wie schon lange nicht mehr. Bei ausreichend langer Restlaufzeit können kurzfristige Kursrücksetzer am Aktienmarkt »ausgesessen« werden, da diese Produkte nicht ausknocken können. Investoren sollten deshalb darauf achten, eine lange Laufzeit zu wählen. Warum? Der Wert eines Optionsscheins setzt sich zusammen aus dem inneren Wert und dem Zeitwert.