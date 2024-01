Klassische Optionsscheine

Beginnen wir zunächst mit den klassischen Optionsscheinen und genauer mit einem Kaufoptionsschein, dem Call. Grundsätzlich gilt: »Steigt der Zinssatz, steigt auch der Wert des Calls.« Aber warum ist das so? Um dies zu veranschaulichen, versetzt man sich am besten in die Lage des Emittenten. Da dieser niemals gegen den Anleger spekulieren wird, wird er eine Absicherungsposition erwerben, die sogenannte Hedge-Position. In der Regel entsteht sie durch den Kauf des zugrunde liegenden Basiswerts des Optionsscheins. Um diesen Hedge zu finanzieren, benötigt der Emittent allerdings mehr Kapital, als er durch den Preis des Optionsscheins vom Anleger erhält. Und nun kommt der Zinssatz zum Tragen, denn bei einem höheren Zinssatz sind auch die Finanzierungskosten für das zusätzlich benötigte Kapital entsprechend höher. Und diese höheren Finanzierungskosten lässt sich der Emittent durch einen höheren Preis des Optionsscheins bezahlen. Verkauft der Anleger seine Optionsscheine zurück an den Emittenten, so löst dieser seine Hedge-Position wieder auf (das heißt Verkauf des Basiswerts).