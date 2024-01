In den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts begann der japanische Finanzjournalist Goichi Hosoda mit Unterstützung zahlreicher Studenten mit der Entwicklung eines Indikatorensystems. Ende der Sechzigerjahre begann er, das Ergebnis einer breiteren (japanischen) Öffentlichkeit zu präsentieren, und veröffentlichte bis 1980 insgesamt sieben Bücher zu dem Thema unter dem Pseudonym Ichimoku Sanjin. Erst mit einem weiteren Buch des Technischen Analysten Hidenobu Sasaki aus dem Jahr 1996, in dem er die von Hosoda beschriebenen Techniken im Auftrag von Hosodas Sohn zusammentrug, kam der Durchbruch in der Popularität. Das Buch von Sasaki wurde in Japan neun Jahre in Folge als bestes Buch über Technische Analyse ausgezeichnet. Da die genannten Bücher alle in Japanisch geschrieben waren, ereilte die Technik dasselbe Schicksal wie viele andere japanische Techniken wie beispielsweise Candlesticks: Sie wurden zwar rege von japanischen Tradern verwendet, blieben jedoch der westlichen Welt lange Zeit weitgehend verborgen. Dies sollte sich im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ändern mit den ersten Werken zu diesem Thema in englischer Sprache.