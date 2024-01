Turbo-Optionsscheine sind Hebelprodukte, bei denen Gewinne, aber auch Verluste verstärkt werden. Man folgt der Börsenentwicklung also überproportional, in beide Richtungen. Die Höhe des Hebels lässt sich frei wählen, sodass auch kleine Hebel zur Verfügung stehen – ebenso wie größere, bei denen die Gewinnchancen zwar deutlich erhöht sind, aber eben auch das Risiko. Turbo-Optionsscheine besitzen eine Knock-Out-Schwelle, bei deren Erreichen das Instrument vorzeitig verfällt – in aller Regel wertlos. Dabei gilt: Je näher die Knock-Out-Schwelle am aktuellen Kurs des Basiswerts liegt, desto größer ist der Hebel – und umgekehrt. Bei Turbo-Optionsscheinen mit der bereits erwähnten Quanto-Funktionalität eliminiert der Emittent im Hintergrund das Währungsrisiko gegen Vereinnahmung einer zusätzlichen Gebühr. Diese Gebühr beträgt derzeit rund 1,0 Prozent p.a. So lässt sich dann rein auf die Kursbewegung des Nikkei 225 setzen, ohne dass die Performance durch Wertveränderungen beeinflusst wird.