Laut unseren Prognosen dürfte die deutsche Wirtschaft im neuen Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen, die im Euroraum mit +0,1 Prozent und in den USA mit +1,0 Prozent nur moderat zulegen. Unserer Meinung nach ist in diesem Konjunkturumfeld der Ausblick für die DAX-Unternehmensgewinne nicht stark genug für einen neuen, dynamischen DAX-Aufwärtstrend. In diesem Zusammenhang fällt uns derzeit auf, dass die negativen Gewinnrevisionen deutlich zunehmen. So haben die Unternehmensanalysten für 25 der 40 DAX-Unternehmen ihre durchschnittlichen Prognosen für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2024 nach unten angepasst. Auch im EURO STOXX 50 gab es mit 28 negativen Gewinnrevisionen zuletzt einen deutlichen Überhang an negativen Anpassungen (siehe Tabelle 1).