Unternehmensporträt

Apple zählt zu den Pionieren im Computerbereich und ist heute ein global agierendes Unternehmen mit außerordentlich hohem Markenwert und ausgezeichnetem Design seiner Produkte. Das Unternehmen besetzte zunächst eine Nische im PC-Markt. Seine Stärke liegt in den Bereichen Bildung und Kreativlösungen. Apple nutzt seine Markenstärke und sein technisches Know-how als Basis, um in neue Märkte vorzudringen.

Am Anfang stand auch Musik im digitalen Format, die über den iPod-MP3-Player und iTunes-Software verbreitet und abgespielt werden konnte. Das 2007 im Markt eingeführte iPhone gilt als Prototyp der heutigen Smartphones, die neben der Telefonie auch mit Office-Funktionen und multimedialen Diensten glänzen und klassische Telefone und Handsets immer stärker verdrängen. Mit beeindruckenden Absatzzahlen hat sich dieses Gerät längst zum wichtigsten Produkt für Apple entwickelt. Dazu kam später das iPad, das weltweit einen neuen Markt (nämlich für Tablet-PCs) begründete. Abgerundet wird das Geschäftsmodell mit den immer wichtiger werdenden Servicedienstleistungen (Musik, App-Verkäufe, Apple Pay etc.).

Im Geschäftsjahr 2022/2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 383,3 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 394,3 Milliarden US-Dollar). Der dabei erwirtschaftete Gewinn (Net Income) betrug 97,0 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 99,8 Milliarden US-Dollar). 42,4 Prozent des Konzernumsatzes erzielte Apple in der Region »Americas«, 35,5 Prozent in den Ländern in Asien/Pazifik, 16,65 Prozent in Europa und 5,5 Prozent in Afrika/Mittlerer Osten. (Stand November 2023)