Beispiel: An der EUREX kostet eine Call Option (am Geld) bezogen auf die Aktie der Allianz mit einem Basispreis in Höhe von 220 Euro und einer Laufzeit bis September 2024 15,20 Euro. Verwendet man nun ein Standardpreismodell zur Berechnung der Volatilität, ergibt sich ein Wert von ca. 20 Prozent. Die so ermittelte implizite Volatilität variiert allerdings je nach Basispreis und Laufzeit der Option. Es gibt also nicht »die« implizite Volatilität eines Basiswerts, beispielsweise steigt bei Optionen tendenziell die Volatilität, je weiter der Basispreis unterhalb des gegenwärtigen Aktienkurses liegt.