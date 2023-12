Nicht verwunderlich, dass Konzepte sozialer Verantwortung und die damit verbundene ESG-Berichterstattung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Studie »Global Impact at Scale: Corporate Action on ESG Issues and Social Investments 2022 Edition« untersucht, inwieweit Unternehmen die ESG-Kriterien für Nachhaltigkeit bereits in ihre Strategien integriert haben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie aus 2022 war, dass 83 Prozent der Unternehmen angaben, dass ihre Mitarbeiter gemeinsam oder teilweise gemeinsam an Umwelt- und Sozialthemen (E & S) arbeiten, und 72 Prozent der Unternehmen gaben an, dass die Geschäftsstrategien stark auf ESG-Themen ausgerichtet sind.