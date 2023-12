Konsolidierung oder Korrektur?

Eine Möglichkeit, das Vorliegen einer bloßen Konsolidierung von einer Trendumkehr zu unterscheiden, liefert wie bei allen anderen Formationen das Handelsvolumen. Entsprechend deutet ein rückläufiges Handelsvolumen beim Abschwung im Vergleich zum vorausgegangenen Aufschwung in Richtung Konsolidierung respektive Trendfortsetzung. Steigt das Volumen hingegen in der Abschwungphase des Musters signifikant an, spricht das eher für eine Trendumkehr. Da das Volumenverhalten jedoch bei oberen Umkehrformationen nicht so bedeutsam ist wie bei unteren Umkehrformationen, sollten entsprechende Rückschlüsse aus dem Volumen nur dann gezogen werden, wenn im konkreten Fall das unterschiedliche Volumenverhalten auf beiden Seiten des Musters augenfällig ist.