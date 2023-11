Einerseits ist die Aktie zurzeit der – nach Free-Float-Marktkapitalisierung – größte Nicht-EURO-STOXX-50-Titel in der Eurozone, sodass der Wert bereits der beste Nachrücker in den Index wäre, wenn ein Indexplatz frei würde. Andererseits sollten 2024 – aufgrund des intakten Haussetrends – die Chance und die Aufnahmefantasie aufgrund des Erreichens eines automatischen EURO-STOXX-50-Aufnahmerangs zusätzlich für Rückenwind in der Aktie sorgen. Trotz dieser attraktiven Gesamtlage sollte aber jede Wolters Kluwer-Position mit einem strategischen Sicherungsstopp bei 105,00 Euro (leicht unterhalb des zentralen Haussetrends) belegt werden.