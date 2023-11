Der Energieversorger RWE, immerhin als Gründungsmitglied seit 1988 ununterbrochen im DAX, hatte im Zuge der Liberalisierung der europäischen Versorgermärkte in den »Boomjahren« von 2003 bis 2008 einen Kursanstieg von 17,00 Euro bis auf 97,40 Euro durchlaufen. In den Folgejahren erzwang die Zurückhaltung der Marktteilnehmer gegenüber der bevorstehenden Transformation (weniger/keine fossilen Brennstoffe für die Stromerzeugung und Ausstieg aus der Atomenergie, dafür mehr erneuerbare Energien) eine ausgeprägte Baissebewegung, die erst im Jahr 2015 mit einem technischen Ausverkauf bei 8,60 Euro endete. In den Jahren 2016/2017 etablierte RWE unterhalb der Widerstandszone um 15,50 Euro eine technische Bodenformation (Aufwärtsdreieck), die 2017 mit einem übergeordneten Investmentkaufsignal in einen neuen Haussetrend verlassen wurde. Die Haussetrendlinie startete zum Jahreswechsel 2016/2017 bei 11,50 Euro und lief über den Coronabaisse-Tiefpunkt (März 2020) bei 20,00 Euro. Zuletzt lag dieser Trend bei 39,00 Euro. Innerhalb des Haussetrends erreichte RWE 2022 Kurse um 44,10 Euro (Widerstandszone), wobei sich unterhalb dieser Zone eineinhalb Jahre lang ein Aufwärtsdreieck herausgebildet hatte. Zunächst handelte es sich dabei um eine trendbestätigende Konsolidierungsformation (nach oben). Jedoch geht dieser trendbestätigende Charakter sukzessive verloren, wenn die Kurse immer weiter in die Spitze des Aufwärtsdreiecks laufen. Genau das ist bei RWE geschehen. Deshalb überrascht es nicht, dass RWE – vor dem Hintergrund der gestiegenen Anleiherenditen – aus technischer Sicht mit einer Eintrübung zu kämpfen hat. Immerhin hat der Konzern auch einen absolut hohen Schuldenberg, hohe Investitionskosten wegen der laufenden Energietransformation und eine im europäischen Versorgersektor unterdurchschnittliche (Brutto-)Dividendenrendite.