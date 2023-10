Wasserstoff als Energieträger der Zukunft?

Wasserstoff gewinnt als Energieträger weltweit zunehmend an Bedeutung und dürfte beim Erreichen der ehrgeizigen Klimaziele der Regierungen eine wichtige Rolle spielen. Im Mittelpunkt steht grüner Wasserstoff, der durch die Aufspaltung von Wasser mittels Elektrolyse unter Verwendung von aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom gewonnen wird. Sowohl bei der Herstellung von grünem Wasserstoff via Elektrolyse als auch bei dessen Verwendung in Brennstoffzellen kommen Platinmetalle zum Einsatz. Eine herausragende Rolle spielt dabei Platin, dessen Bedarf in den kommenden Jahren stark steigen dürfte. Eine möglichst effiziente Nutzung ist daher unabdingbar, um den Platinbedarf auf ein Niveau zu drücken, das langfristig mit dem Angebot im Einklang steht. Im Gegensatz dazu spielt Palladium in der Wasserstoffindustrie eine weitaus geringere Rolle.

Wasserstoff – Was sind die Ziele?

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren (»fit-for-55«) und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Zudem soll als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Energiesicherheit mit dem REPowerEU-Plan gestärkt und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert werden. Dabei ist vorgesehen, den jährlichen Bedarf an erneuerbarem Wasserstoff bis 2030 auf 20 Millionen Tonnen zu steigern. Das EU-Parlament hat Ende März Vorgaben für die Verwendung von erneuerbarem Wasserstoff beschlossen. Demnach soll dessen Anteil in der Industrie bis 2030 in den EU-Mitgliedsstaaten 42 Prozent erreichen. Für den Transportsektor ist bis dahin eine Mindestquote von 1 Prozent vorgesehen. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) schätzt, dass dadurch bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 4,2 Millionen Tonnen jährlicher Bedarf an erneuerbarem Wasserstoff entsteht und Elektrolysekapazitäten von bis zu 43 Gigawatt installiert werden müssen.