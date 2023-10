Wasserstoff wird auch immer mehr ein Thema in der Politik. So hat die Bundesregierung ihre nationale Wasserstoffstrategie erst kürzlich aktualisiert. Dabei möchte sie unter anderem die Elektrolysekapazität bis 2023 so aufbauen, dass 30 bis 50 Prozent des deutschen Wasserstoffbedarfs gedeckt werden können. Sind die Ziele Ihrer Einschätzung nach realistisch?

Nein, derzeit ist nicht klar und auch nicht voraussehbar, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Die Realisierbarkeit der Ziele hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Ausbau erneuerbarer Energiequellen, technologische Entwicklungen, Investitionen in Infrastruktur und politische Unterstützung.

Die gesteckten Ziele der deutschen Wasserstoffstrategie sind ambitioniert, aber sie spiegeln auch das wachsende Interesse an grünem Wasserstoff als Mittel zur Dekarbonisierung wider. Sicherlich können Kooperationen mit anderen Ländern das Erreichen dieser Ziele beschleunigen, aber auch die wasserstoffexportierenden Länder müssen eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut haben, was Zeit erfordert.