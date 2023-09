Es dauert häufig mehrere Quartale, bis sich ein verschärftes monetäres Umfeld schließlich in der Konjunktur und in den Unternehmensgewinnen negativ niederschlägt. Diese Wirkungsverzögerungen führen regelmäßig dazu, dass sich viele Investoren aufgrund einer weiter robusten Konjunktur voreilig von ihrem Rezessionsszenario verabschieden und stattdessen eine weiche Landung für das wahrscheinlichste Szenario halten. Investorenumfragen zeigen nun tatsächlich, dass auch in diesem Zyklus ein Großteil der Investoren mittlerweile von einem »soft landing« der Weltkonjunktur ausgeht – obwohl in einem schnellen Tempo die Leitzinsen in den USA um 525 Basispunkte und im Euroraum um 450 Basispunkte erhöht wurden.